Yunan Adasına Yüzerek Geçmeye Çalıştılar
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-71) personeli, deniz yüzeyinde ilerleyen iki kişiyi tespit etti. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalıştığı belirlenen 2 düzensiz göçmen, ekiplerce bota alınarak karaya çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenlerin, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
Vira Haber
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Etiketler : Muğla, Yunan Adası, Bodrum
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