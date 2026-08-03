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Yunan Adasına Yüzerek Geçmeye Çalıştılar

Yunan Adasına Yüzerek Geçmeye Çalıştılar

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-71) personeli, deniz yüzeyinde ilerleyen iki kişiyi tespit etti. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalıştığı belirlenen 2 düzensiz göçmen, ekiplerce bota alınarak karaya çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenlerin, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Vira Haber


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