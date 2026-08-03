Karadeniz'deki Gerilim Tahıl Taşımacılığını Yavaşlattı

Sektör temsilcileri, belirsizlik nedeniyle yeni sefer planlamalarında temkinli davranıldığını belirtiyor.

Karadeniz'de son dönemde ticaret gemilerine yönelik güvenlik risklerinin artması, tahıl taşımacılığında da yavaşlamaya neden oldu. Özellikle Ukrayna ve Rusya bağlantılı yük hareketlerinde yaşanan belirsizlikler, Türkiye'nin tahıl ticaretinde önemli konuma sahip limanlarını da etkiliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İzmir başta olmak üzere tahıl yüklerinin yoğun olarak elleçlendiği bazı limanlarda gemi trafiğinde belirgin bir düşüş yaşanıyor. Güvenlik endişeleri ve artan operasyonel riskler nedeniyle armatörler ile kiracılar yeni sefer planlamalarında daha temkinli hareket ediyor.

Deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren yetkililer, Karadeniz'deki gelişmelerin navlun maliyetleri, sigorta primleri ve sefer planlamaları üzerinde de baskı oluşturduğunu ifade ediyor. Özellikle yüksek riskli bölgelerde faaliyet gösteren gemiler için ek güvenlik maliyetlerinin ticari operasyonları zorlaştırdığı belirtiliyor.

Uzmanlar, bölgedeki güvenlik koşullarının normalleşmemesi halinde tahıl lojistiğinde yaşanan yavaşlamanın önümüzdeki dönemde de devam edebileceğine dikkat çekiyor. Sürecin yalnızca deniz taşımacılığını değil, tahıl tedarik zinciri ve liman operasyonlarını da doğrudan etkilediği değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri ise Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanmasının, bölgedeki ticaret akışının normale dönmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.