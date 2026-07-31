DİTAŞ'ın Yeni LR2 Tankeri T. Riva Türk Bayrağı Çekti

Denizcilik İşletmeleri ve Tankerciliği A.Ş. (DİTAŞ), filosunu güçlendirmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirketin Haziran 2026'da Union Maritime'dan, Çin'de inşa halindeyken satın aldığı 115.074 DWT kapasiteli LR2 ürün tankeri, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk bayrağı çekti.

Satın alma sürecinin ardından "T. Riva" adını alan tanker, DİTAŞ'ın iştiraki Riva Tankercilik A.Ş. bünyesinde hizmet verecek. Yaklaşık 250 metre boyunda ve 44 metre genişliğindeki tanker, şirketin uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde görev alacak.

Konuya ilişkin açıklama, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"DİTAŞ iştiraki Riva Tankercilik A.Ş.'ye ait 2026 inşa tarihli 115.074 DWT kapasiteli, 250 metre boyundaki T. Riva isimli LR2 tankeri Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti. Hayırlı olsun!"

Türk bayrağına geçen T. Riva'nın Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilmesiyle birlikte, Türk deniz ticaret filosunun tonajına da önemli bir katkı sağlanmış oldu. Yeni tanker, DİTAŞ'ın uluslararası ürün tanker taşımacılığındaki operasyonel kapasitesini güçlendirirken, Türk bayraklı ticaret filosunun büyümesine de destek verecek.

Vira Haber