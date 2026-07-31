AVS’den Gemi Tedarikinde Sürdürülebilirlik Çağrısı

Denizcilik sektöründe sürdürülebilirlik tartışmaları hız kazanırken, AVS Global Ship Supply gemi tedarik şirketlerinin bu süreçteki rolüne dikkat çekti. Şirket, çevresel sorumluluk, şeffaflık ve etik iş uygulamalarının küresel tedarik zincirlerinde giderek artan önemine işaret etti.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UNGC) iki yıl önce katılan AVS Global Ship Supply, gemi tedarikinin artık yalnızca lojistik bir işlev olmaktan çıktığını; sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan stratejik bir unsur haline geldiğini belirtti.

AVS Global Ship Supply Genel Müdürü Doğukan Şimşek, sektörün sorumlu tedarik, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir hizmet anlayışının çevresel ve sosyal performans üzerindeki etkisini kabul etmesi gerektiğini ifade etti: “UN Global Compact üyeliğimizle vermek istediğimiz temel mesaj şu: Gemi tedariki artık sadece anlık siparişleri karşılayan geleneksel bir lojistik operasyon değil. Küresel sürdürülebilirlik hedeflerinin ve iş etiğinin en kritik halkalarından biri haline geldi.”

Şirketin sürdürülebilirlik odaklı inisiyatifleri arasında Denizcilerin Refahı Programı, plastik atıkları azaltmaya yönelik Aquarex iş birliği, yapay zekâ destekli müşteri portalı AVS+, ve sürekli eğitim sağlayan Ekol Maritime Training Center öne çıkıyor.

Şimşek, ticari büyüme ile sürdürülebilir iş uygulamalarının birbirine rakip değil, aksine küresel pazarda kalıcı ve itibarlı bir aktör olmanın ön koşulu olduğunu vurgulayarak “Sektöre göstermek istediğimiz şey, ticari büyüme ile gezegene ve insana karşı sorumlu davranmanın çelişmediği; tam tersine birbirini tamamladığıdır”dedi.

Şirket, gelecekte sürdürülebilirliğin gemi tedarik sektörünü şekillendirmeye devam edeceğini öngörüyor. Şimşek, bu vizyonu şu sözlerle açıkladı: “Süreçlerimize teknolojiyi entegre etme kabiliyetimiz ve ihtiyaçları sahada doğmadan öngörebilme gücümüz, UNGC ilkelerinin getirdiği küresel meşruiyetle birleştiğinde, bizi yalnızca bir tedarikçi değil; vizyoner bir çözüm ortağı olarak konumlandıracak.”