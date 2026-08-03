Electromar: Kriz Döneminde Cesur Bir Kuruluş

Kuruluşundan bu yana denizcilik sektöründe elektrik ve elektronik çözümler üzerine uzmanlaşarak, kalite, güvenilirlik ve teknik mükemmeliyet anlayışıyla güçlü bir itibara sahip olmuştur.

Tuzla gibi dünyanın önde gelen gemi inşa merkezlerinde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, birçok yeni inşa ve bakım‑onarım projesine başarıyla katkıda bulunmuş, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek mühendislik kabiliyetlerini sürekli geliştirmiştir.

Ekonomik krizin gölgesinde cesur bir adım atan Electromar, kurucu ve teknik direktör Arda Özertan’ın liderliğinde modern gemi ve yatların elektrik altyapısında güvenilir, verimli ve ileri teknolojiye dayalı sistemler sunarak sektöre meydan okumaktadır. Özertan’ın sözleriyle: “Ekonomik dalgalanmalar bizi durdurmadı, aksine daha güçlü olmamız için bir motivasyon sağladı.”

Bugün Electromar, yenilenmiş kurumsal kimliği, güçlü mühendislik altyapısı ve ileriye dönük vizyonuyla; elektrik mühendisliği, otomasyon sistemleri, pano üretimi, montaj, devreye alma ve yüksek teknolojiye sahip sivil ve askeri gemiler için entegre çözümler sunmaktadır.

Uluslararası üreticilerin resmi temsilcisi ve çözüm ortağı olarak, sağlanan tüm ekipman ve sistemler DNV, ABS, BV, GL, RINA ve TL gibi önde gelen klas kuruluşlarının gerekliliklerine uygun şekilde teslim edilmektedir.

Electromar, krizlere rağmen ayakta kalabilen ve geleceğe umutla bakan bir mühendislik markası olarak, ulusal ve uluslararası projelerde güvenilir ve yenilikçi çözümler sunmaya devam etmektedir.