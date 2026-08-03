Gemi Mühendisleri Odası'ndan Yalova'daki Silahlı Saldırıya Tepki

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Merkez ve Yalova Şubesi, Yalova'da bir tersanede taşeron firma bünyesinde çalışan bir kişi tarafından üretim müdürü olarak görev yapan bir gemi mühendisine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, çalışma hayatında yaşanan hiçbir anlaşmazlığın ya da maddi uyuşmazlığın silah kullanılmasını ve bir insanın hayatının tehlikeye atılmasını haklı gösteremeyeceği belirtilerek, saldırının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi. Yaralanan üretim müdürüne acil şifa dilekleri iletilirken, olayın çalışma hayatında şiddetin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

Oda, yaşanan olayın münferit bir vaka olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, tersane ve şantiye sahalarında iş birliği yapılan alt yüklenici ve taşeron firmaların seçiminde kurumsal kriterlerin yeterince işletilmemesinin denetim ve hesap verebilirlik açısından zafiyetlere yol açabildiğini belirtti. Bu tür eksikliklerin zaman zaman benzer olayların yaşanmasına zemin hazırladığı ifade edilirken, ana yüklenici firmaların birlikte çalıştıkları şirketlerin kurumsal yeterliliğini, istihdam politikalarını ve saha disiplinini şeffaf ve tutarlı kriterlerle değerlendirmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, çalışanların can güvenliğinin hiçbir koşulda taviz verilemeyecek temel bir öncelik olduğu vurgulanarak, meslektaşların güvenli ve saygın bir çalışma ortamında görev yapabilmesinin temel bir hak olduğu ifade edildi.

Gemi Mühendisleri Odası, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki tedbirlerin sektörün tüm paydaşları tarafından birlikte alınması çağrısında bulundu.

Açıklamanın sonunda ise yaralanan üretim müdürünün ailesine, çalışma arkadaşlarına ve emek camiasına geçmiş olsun dilekleri iletilirken, şiddetin her türlüsünün reddedildiği bir kez daha vurgulandı.