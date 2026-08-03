TRIO Deniz, Hanse sahiplerini Hanse Meltemi'nde Bir Araya Getirdi

80'i aşkın katılımcının yer aldığı üç günlük organizasyon, satış sonrası kullanıcı deneyimini güçlendirirken marka topluluğunu bir araya getiren özel bir buluşmaya dönüştü.

20 yılı aşkın süredir Türkiye yat ve tekne endüstrisinde faaliyet gösteren TRIO Deniz, satıştan satış sonrasına uzanan bütüncül hizmet anlayışıyla müşterileriyle güçlü bağlar kurmayı sürdürüyor. Bu yaklaşımın bir yansıması olarak, TRIO Deniz aracılığıyla Hanse marka yelkenli sahibi olan müşteriler, 24-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Naviga Dergisi iş birliğiyle düzenlenen Hanse Meltemi organizasyonu kapsamında Rodos'ta bir araya geldi.

80'i aşkın katılımcının yer aldığı organizasyon; Hanse kullanıcılarının deneyimlerini paylaşmalarını, yeni dostluklar kurmalarını ve marka topluluğunun güçlenmesini amaçlarken, denizcilik kültürünü sosyal ve kültürel deneyimlerle buluşturan kapsamlı bir program sundu.

Hanse Yachts AG üst yönetiminden Yönetim Kurulu Üyesi Holger Passauer, Başkan Yardımcısı Maxim Benjamin Neumann ve Bölge Satış Müdürü Tihana Tadinac da organizasyona katılarak müşterilerle bir araya geldi. Hanse ekibi, Marmaris'ten Rodos'a Hanse 510 ile yelken yaparak organizasyona ulaştı. Bu seyir sayesinde tekneyi gerçek deniz koşullarında deneyimleme, performansını farklı hava ve rota şartlarında test etme ve Hanse kullanıcılarıyla doğrudan bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunma fırsatı yakaladı. Böylece organizasyon, marka ile kullanıcılarını aynı deneyimin etrafında buluşturan güçlü bir platform niteliği kazandı.

Üç gün boyunca denizcilik ve sosyal yaşam bir aradaydı

Programın ilk günü Albatros Marina'da gerçekleştirilen karşılama ile başladı. Katılımcılar marinada karşılanırken Hanse Meltemi etkinlik kitleri teslim edildi. Ardından düzenlenen sirtaki atölyesi ile misafirler Yunan kültürünü yakından deneyimleme fırsatı buldu. Komodor bilgilendirmesinde rota, hava durumu ve güvenlik konularında bilgilendirme yapılırken, akşam Aruna Yacht Club'da düzenlenen yemekte Kafa Radyo'nun sevilen programı Gezmek Yetmez'in yapımcısı Oğuz Otay deniz, seyahat ve keşif kültürü üzerine gerçekleştirdiği söyleşiyle programa renk kattı.

İkinci gün katılımcılar tekneleriyle Albatros Marina'dan ayrılarak Rodos New Marina'ya ulaştı. Akşam saatlerinde şehir merkezine düzenlenen transferin ardından

Mimakos Restaurant'ta düzenlenen akşam yemeğinde bir araya gelen davetliler, canlı müzik ve geleneksel Yunan dans gösterileri eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi. Gösterilere eşlik ederek dans eden katılımcılar, organizasyonun sosyal atmosferini deneyimlerken farklı kültürleri bir araya getiren unutulmaz anlar yaşadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde düzenlenen after party ile etkinlik sosyal ve eğlenceli atmosferini sürdürdü.

Programın son gününde ise katılımcılar Rodos'un tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayan kapsamlı bir ada turuna çıktı. Eski Şehir, Monte Smith Akropolü, Türk Köyü, Tsambika Manastırı, Saint Paul's Bay ve Lindos'u kapsayan rota boyunca adanın tarihi ve kültürel mirası keşfedilirken, Tsambika ve Lindos'ta verilen molalar katılımcılara Rodos'un farklı noktalarını deneyimleme fırsatı sundu. Organizasyon, 4 Rodies Restaurant'ta düzenlenen kapanış yemeğiyle sona erdi.

"Güçlü markalar, güçlü kullanıcı topluluklarıyla büyür"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TRIO Deniz Yönetim Kurulu Başkanı ve Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, şunları söyledi:

Denizcilik, yalnızca teknelerden ibaret değil; aynı tutkuyu paylaşan insanları bir araya getiren güçlü bir yaşam kültürüdür. TRIO Deniz olarak 20 yılı aşkın süredir temsil ettiğimiz markaların kullanıcılarıyla satış sonrasında da bir araya gelmeye, deneyim paylaşımını teşvik etmeye ve güçlü bir topluluk oluşturmaya önem veriyoruz. Hanse Meltemi gibi organizasyonlar, kullanıcılarımızın birbirlerini daha yakından tanımalarına, yeni dostluklar kurmalarına ve denizcilik kültürünü birlikte deneyimlemelerine katkı sağlıyor. Naviga Dergisi ile iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz bu buluşmanın, Hanse topluluğunu daha da güçlendireceğine ve yelken tutkunlarını ortak bir deneyim etrafında buluşturacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde de deniz tutkunlarını aynı rotada buluşturan organizasyonlara destek vermeyi sürdüreceğiz.