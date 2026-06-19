Asyaport’ta Çifte Gurur: Türk Bayraklı MED Antalya Hizmete Girdi, Yeşil Liman Sertifikası Alındı

Törene Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Medlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Emre Soyuer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AK Parti Tekirdağ eski Milletvekili Mustafa Yel ve Tekirdağ eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Medlog Gemicilik Teknik Müdürü Hızır Gökçe Gülelçe, MSC Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Medlog Gemicilik’in bugün itibarıyla Türk bayraklı 13 gemi ve 23 bin TEU taşıma kapasitesiyle hizmet verdiğini belirtti. Filoya katılan MED Antalya gemisinin 2 bin 553 TEU kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Gülelçe, şirket bünyesinde yaklaşık 600 Türk denizcinin görev yaptığını söyledi.

Asyaport’un Türkiye’nin transit konteyner taşımacılığındaki önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Gülelçe, sonbahar aylarında tamamlanması planlanan genişleme yatırımıyla birlikte limanda aynı anda üç ana hat gemisine hizmet verilebileceğini kaydetti.

Asyaport Operasyon, İnşaat ve Alt Yapı Müdürü Besim Dönmez ise yaptığı konuşmada limanın Türkiye’de ilk kez verilen “Yeşil Liman Sertifikası”nı almaya hak kazandığını açıkladı. Dönmez, limana yanaşan gemilere kıyıdan elektrik verilmesini sağlayan sistem sayesinde gemilerin jeneratör çalıştırmadan operasyonlarını sürdürebildiğini, böylece karbon salımının ve gürültünün azaltıldığını ifade etti.

18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 144 gemiye yaklaşık 8 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi verildiğini belirten Dönmez, bu uygulama sayesinde yaklaşık 5 bin 500 ton karbondioksit salımının önüne geçildiğini söyledi.

Asyaport yönetimi ayrıca liman sahasında kullanılan ağır vasıtalar ve yardımcı iş makinelerinin tamamen elektrikli hale dönüştürülmesine yönelik projeyi de duyurdu. Siparişi verilen 100 elektrikli liman çekicisinden ilk 4’ünün hizmete başladığı, yıl sonuna kadar 30 aracın daha filoya katılmasının planlandığı bildirildi.

Törende hem Türk deniz ticaret filosunun güçlenmesine katkı sağlayan MED Antalya gemisinin hizmete alınması hem de çevreci yatırımlarıyla öne çıkan Asyaport’un aldığı Yeşil Liman Sertifikası dolayısıyla katılımcılar tarafından değerlendirmelerde bulunuldu.

Vira Haber