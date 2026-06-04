Global Ports Holding Portföyüne Ferrol Kruvaziyer Limanı’nı Ekledi

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve portföyündeki 4 kıtada 20 ülkeden 35 kruvaziyer limanıyla her yıl 22 milyon yolcuya hizmet veren dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), İspanya’nın kuzeyinde yer alan Ferrol Kruvaziyer Limanı’nın işletilmesine ilişkin imtiyaz hakkını resmen alarak, limanı portföyüne kattı. Şirket, Atlantik, Batı Akdeniz ve Kuzey Avrupa limanlarının kesişim noktasında bulunan Ferrol Kruvaziyer Limanı’nı 30 yıl süresince işletecek.

Ferrol Kruvaziyer Limanı’nın, İspanya ve Atlantik bölgesindeki büyümeleri için önemli bir kilometre taşını daha temsil ettiğini belirten Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “Bu limanda planlanan tüm yatırımları tamamladığımızda, liman Global Ports Holding ağının önemli bir parçası haline gelecek. Yatırımlarımızın sonucunda 2026 yılında toplam 23 bin kruvaziyer yolcusu ağırlaması beklenen Ferrol Kruvaziyer Limanı’nda, 2034 yılında 80 bin kişiye hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve portföyündeki 4 kıtada 20 ülkeden 35 kruvaziyer limanıyla her yıl 22 milyon yolcuya hizmet veren dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), İspanya’daki dokuzuncu limanı olan Ferrol Kruvaziyer Limanı’nı resmen portföyüne ekledi. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Global Ports Holding tarafından verilen teklif Ferrol-San Cibrao Liman Başkanlığı Yönetim Kurulu tarafından en iyi teklif seçilmişti. Liman başkanlığı imtiyaz hakkını resmen devrederken, Global Ports Holding, Ferrol Kruvaziyer Limanı'nı 30 yıl süreyle işletecek.

Proje 6 ay içinde başlayacak

Global Ports Holding’in İspanya ve Atlantik’teki büyüme stratejisinin önemli bir kilometre taşı olan anlaşmaya göre; Global Ports Holding; limanın dış rıhtımında tüm kruvaziyer hatlarına, gemi acentelerine ve yolcu hizmeti sağlayıcılarına hizmet verecek modern, açık erişimli bir terminal binası inşa edecek. Projenin ilk aşamasında 480 metrekarelik bir bina yapılması, ikinci aşamada ise bu alanın 960 metrekareye çıkarılması ve çalışmaların 2031 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Terminal; yolcu check-in alanları, bagaj yönetimi ve yönlendirme hizmetleri için ayrılmış bölümlere sahip olacak. Ayrıca ana binadan uzak yanaşan gemilere hizmet verebilmek için mobil imkanlar da sunulacak. Projenin ilk aşamasında gerçekleştirilecek inşaat çalışmalarına dair üç ay içinde projenin sunulması ve gerekli izinler alındıktan sonra çalışmaların 6 ay içinde başlaması planlanıyor.

80 bin kişiye hizmet verecek

Gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklamada bulunan Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, "Ferrol, İspanya ve Atlantik bölgesindeki büyümemizde önemli bir kilometre taşını daha temsil ediyor. Bu projenin geliştirme aşamasına geçmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Yolcu deneyimini geliştirecek, destinasyonun uzun vadeli büyümesini ve uluslararası konumunu güçlendirecek modern bir kruvaziyer terminalini hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu limanda planlanan tüm yatırımları tamamladığımızda, liman Global Ports Holding ağının önemli bir parçası haline gelecek. Yatırımlarımızın sonucunda 2026 yılında toplam 23 bin kruvaziyer yolcusu ağırlaması beklenen Ferrol Kruvaziyer Limanı’nda, 2034 yılında 80 bin kişiye hizmet vermeyi hedefliyoruz" dedi.