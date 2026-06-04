Işıklı Gölünde Av Sezonu Törenle Açıldı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından düzenlen törende yeni sezonun ilk ağları suya bırakıldı.

Denizli’nin su ürünleri üretiminde önemli bir yere sahip olan Çivril Işıklı Gölü’nde, 1 Mart tarihinde başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte yeni av sezonu başladı. Aylarca bu günü bekleyen balıkçılar, günün ilk ışıklarıyla birlikte "Vira Bismillah" diyerek tekneleriyle göle açıldı ve sezonun ilk ağlarını dualarla suya bıraktı.

Yeni sezonun açılışına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim de katıldı. Balıkçılarla birlikte göle açılan Zayim, ağların suya bırakılmasına eşlik ederek sezonun bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

Sezon öncesinde Çivril Jandarma Bot Tim Komutanlığı, Işıklı Gölü Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri ve bölge balıkçılarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sürdürülebilir balıkçılık ve denetim faaliyetleri ele alındı. Toplantıda, göldeki su ürünleri kaynaklarının korunması ve avcılık kurallarına uyulmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda konuşan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, av yasağının balık popülasyonunun korunması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Üç ay boyunca uygulanan av yasağı, gölümüzdeki balık varlığının korunması ve sağlıklı şekilde çoğalması için hayati önem taşıdı. Bugün balıkçılarımız yeniden ekmek tekneleriyle suya kavuştu. Ancak hedefimiz yalnızca bugünü değil, yarını da düşünmek. Gelecek nesillerin de bu gölden faydalanabilmesi için tüm avcılarımızın yasal boy limitlerine ve avcılık kurallarına hassasiyetle uyması gerekiyor" dedi.

Işıklı Gölü Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri ve bölge balıkçıları da av yasağı süresince kurallara titizlikle uyduklarını ifade ederek, İl Müdürü Zayim’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vira Haber