Samsun'daki Tekne Faciasında Ölü Sayısı 3 Oldu

Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Olay, dün öğle saatlerinde Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Costal Yalı Mahallesi’nde ikamet eden Kadir Çöpoğlu (31), eşi Fatma Rabia Çöpoğlu (25) ve baldızı Rana Dursin (22); Kayseri’den ziyarete gelen kayınpederi Mehmet Dursin (51), kayınvalidesi Zübeyde Dursin (42) ile eşinin dayısı Ekrem Dursin (37) birlikte gezinti amacıyla 4,5 metre uzunluğundaki "Yağız" isimli tekneyle denize açıldı. Rüzgarlı havanın etkisiyle oluşan akıntıya dayanamayan tekne alabora olarak battı. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, Sahil Güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu Kadir Çöpoğlu, eşi Fatma Rabia Çöpoğlu ve Rana Dursin sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Dursin ile Zübeyde Dursin’in cansız bedenlerine olay günü ulaşılırken, kaybolan Ekrem Dursin’i bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Dayının da cansız bedenine ulaşıldı

Arama çalışmaları kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler, deniz polisleri, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından denizde yoğun çalışma yürütüldü. Çalışmalar sırasında kıyıya yaklaşık 1 mil açıkta batan "Yağız" isimli tekne de deniz polisi tarafından bulunarak denizden çıkarıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polislerinin sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda, kaybolan Ekrem Dursin’in de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece tekne faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Vira Haber