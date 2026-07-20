DEHUKAM ile İTÜBOA Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜBOA) arasında deniz hukuku, Türk Boğazları, deniz güvenliği ve mavi ekonomi alanlarında ortak araştırma ve akademik faaliyetlerin yürütülmesini amaçlayan iş birliği protokolünü imzalandı.

İş birliği protokolü, 14 Temmuz Salı günü İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen törenle imzalandı. Törene İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel, DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara, İTÜBOA Müdürü Dr. Fırat Bolat ile her iki kurumun akademik temsilcileri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında deniz hukuku, denizcilik politikaları, Türk Boğazları, deniz güvenliği, deniz çevresinin korunması ve mavi ekonomi başta olmak üzere ortak ilgi alanlarında bilimsel araştırmalar yürütülmesi, ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesi, eğitim programları, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmesi ile bilimsel yayın faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Protokol ayrıca iki kurumun araştırmacıları arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını ve disiplinler arası akademik iş birliklerinin güçlendirilmesini öngörüyor.

İmza töreninde konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, üniversitelerin bilgi üretiminin yanı sıra güçlü kurumsal iş birlikleriyle toplumsal fayda oluşturmasının önemine dikkat çekerek, İTÜ’nün kamu kurumları ve araştırma merkezleriyle geliştirdiği iş birliklerinin her geçen gün güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Mandal, DEHUKAM ile imzalanan protokolün denizcilik alanında yürütülecek ortak çalışmalar için önemli olduğunu belirtti.

DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel ise, Türkiye'nin denizcilik alanındaki stratejik hedeflerine bilimsel katkı sunacak bu iş birliğinin önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 90. yılında, Türk Boğazları konusunda uzmanlaşmış İTÜBOA ile böyle anlamlı bir iş birliği protokolünü hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Önel, deniz hukuku ile Türk Boğazları üzerine yürütülecek ortak çalışmaların hem akademik literatüre hem de kamu politikalarına önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Protokolün, iki kurumun akademik bilgi birikimi ile kurumsal tecrübesini bir araya getirerek denizcilik alanındaki disiplinler arası araştırmaların geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor. Aynı zamanda Türkiye'nin denizcilik politikalarının bilimsel temellerinin güçlendirilmesi, deniz hukuku alanındaki akademik çalışmaların desteklenmesi ve mavi ekonomi vizyonuna yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesi bakımından önemli bir iş birliği zemini oluşturması hedefleniyor.

DEHUKAM ile İTÜBOA arasında tesis edilen iş birliğinin, ülkemizin denizcilik alanındaki bilimsel kapasitesinin güçlendirilmesine, ulusal ve uluslararası akademik iş birliklerinin artırılmasına ve denizlere ilişkin bilimsel bilgi üretimine uzun vadeli katkılar sunması öngörülüyor.

Vira Haber