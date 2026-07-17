Türk Armatörler Birliği'nden Karadeniz Uyarısı: "Rusya ve Ukrayna Limanlarına Seferler Yeniden Değerlendirilmeli"

Birlik, bölgedeki mevcut güvenlik koşulları nedeniyle Rusya ve Ukrayna limanlarına yapılacak seferlerin yeniden değerlendirilmesini ve yük bağlantılarında "bekle-gör" yaklaşımının benimsenmesini tavsiye etti.

Sirkülerde, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Karadeniz'in uluslararası ticaret gemileri açısından yüksek riskli operasyon bölgelerinden biri haline geldiği belirtilerek, son aylarda Rusya ve Ukrayna limanları ile Karadeniz'de yaklaşık 136 ticaret gemisinin saldırıya uğradığına dikkat çekildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana çok sayıda ticaret gemisinin mayınlar, seyir ve balistik füzeler, insansız hava araçları (İHA), deniz üstü insansız araçları (SİDA) ve çeşitli mühimmatlar nedeniyle hasar gördüğü, bazı gemilerin battığı, çok sayıda gemiadamının ise hayatını kaybettiği veya yaralandığı ifade edildi.

Türk Armatörler Birliği, son 24 saat içerisinde de Karadeniz'de ticaret gemilerine yönelik saldırıların devam ettiğini belirterek, bölgedeki güvenlik riskinin azalmadığına, aksine giderek arttığına vurgu yaptı.

Seyrüsefer Serbestisine Vurgu Yapıldı

Sirkülerde, yaşanan gelişmelerin yalnızca bölgesel bir güvenlik sorunu olmadığı, aynı zamanda uluslararası deniz ticareti ile seyrüsefer serbestisine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın (ICS) son zirvesinde de vurgulandığı hatırlatılan açıklamada, gemilerin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında uluslararası sularda serbest ve güvenli şekilde seyredebilmesinin küresel ticaretin temel unsurlarından biri olduğu belirtildi. Jeopolitik gerilimlerin seyrüsefer serbestisini tehdit etmesinin denizcilik sektörünün yanı sıra küresel tedarik zincirleri, enerji güvenliği ve dünya ekonomisini de doğrudan etkilediği kaydedildi.

Uluslararası Kuruluşlara Acil Çağrı

Türk Armatörler Birliği, Karadeniz'de ticaret gemilerine yönelik saldırıların önlenebilmesi amacıyla başta Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) olmak üzere Birleşmiş Milletler sistemi içerisindeki ilgili kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası tüm yetkili kurumların konuya ivedilikle öncelik vermesi gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, uluslararası hukukun temel ilkeleri ile UNCLOS hükümlerinin etkin şekilde uygulanmasını sağlayacak somut, caydırıcı ve sonuç odaklı girişimlerin hayata geçirilmesinin, ticaret gemilerinin, gemiadamlarının ve küresel deniz ticaretinin güvenliği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Türk Armatörler Birliği, üyelerinin ve sektörün güvenliğine yönelik gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdüğünü belirterek, Karadeniz'de serbest ticaretin güvenli şekilde devam edebilmesi amacıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla istişare ve koordinasyon çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.