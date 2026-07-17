GEMİMO'dan Sivil Denizcilere Yönelik Saldırılara Tepki: "Türk Bayraklı Gemiler Hedef Alınmamalı"

Açıklamada, sivil denizciliği hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanırken, son olarak Türk bayraklı gemilerin de hedef alınmasının, uluslararası sularda deniz güvenliği açısından ciddi endişe yarattığı ifade edildi.

GEMİMO, sivil ticaret gemilerinin hedef alınmasının yalnızca denizcilik sektörünü değil, küresel tedarik zincirini, uluslararası ticareti ve deniz emekçilerinin can güvenliğini de tehdit ettiğine dikkat çekti. Açıklamada, denizlerde yaşanan saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, sivil gemilerin çatışmaların dışında tutulması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) başta olmak üzere tüm uluslararası denizcilik otoritelerine çağrıda bulunan Oda, sivil denizcilerin ve Türk bayraklı gemilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla acil ve somut tedbirlerin hayata geçirilmesini istedi.

GEMİMO açıklamasında, saldırılarda hayatını kaybeden sivil denizciler için başsağlığı dilenirken, deniz emekçilerinin güvenliğinin sağlanmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Açıklamanın sonunda ise, "Emperyalizmin kirli ellerini sivil denizcilerimizden ve Türk bayraklı gemilerimizden çekin" çağrısında bulunuldu.