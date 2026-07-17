Antik Limanların Binlerce Yıllık Serüveni Bu Kitapta Buluştu

Prof. Dr. Ahmet Yaraş ile Ömer Tatar tarafından hazırlanan kitap, Anadolu başta olmak üzere antik dünyanın limanlarını tarihsel, arkeolojik, ekonomik ve mühendislik yönleriyle kapsamlı biçimde inceliyor.

Deniz ticaretinin tarih öncesi dönemlerden başlayarak Bizans'a kadar uzanan gelişimini ele alan eser, limanların yalnızca ticaret merkezleri değil; aynı zamanda kültürel etkileşim, şehirleşme, savunma, üretim ve teknolojik gelişimin merkezleri olduğunu ortaya koyuyor.

Limanlar çok yönlü bakış açısıyla inceleniyor

Yaklaşık 400 sayfadan oluşan kitapta; tarih öncesi deniz ulaşımı, Neolitik Dönem denizciliği, prehistorik limanlar, Anadolu'nun antik çağ limanları, tersaneler, deniz ticareti, korsanlık, deniz güvenliği, liman mühürleri, antik deniz tüccarları, gemiciler, deniz fenerleri, denizcilik teknolojileri ve liman kentleri gibi çok sayıda konu bilimsel makalelerle ele alınıyor.

Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan eser, antik limanların ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamdaki rolünü farklı disiplinlerin bakış açısıyla değerlendiriyor.

Denizcilik kültürüne önemli katkı

Kitabın sunuş bölümünde, denizciliğin insanlık tarihinin en eski ve en önemli faaliyetlerinden biri olduğu vurgulanırken, limanların ise medeniyetlerin gelişiminde belirleyici rol üstlendiğine dikkat çekiliyor.

Mersin Deniz Ticaret Odası ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) iş birliğiyle yayımlanan eser, denizcilik tarihi alanındaki akademik boşluğu doldurmayı ve gelecek araştırmalara kaynak oluşturmayı amaçlıyor.

Denizcilik tarihi, limancılık, arkeoloji ve kültürel miras alanlarında çalışan araştırmacılar için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyan kitap, antik çağlardan günümüze uzanan liman kültürünü kapsamlı şekilde ele alan sayılı Türkçe eserler arasında yer alıyor.

Vira Haber