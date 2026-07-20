Gemi Personelinin Hayatını Kaybettiği Olayda Tekne Kaptanı Adliyeye Sevk Edildi

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Fatih Haliç’te meydana gelmiş, edinilen bilgiye göre Mehmet P. yönetimindeki ‘Hero’ isimli tur teknesi Haliç’ten Eminönü istikametine ilerlemeye başlamıştı. Tekne, Atatürk Köprüsü’nün altından geçtiği sırada köprü ayağına çarpmış, çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düşmüştü. 8 saatlik aramanın ardından Konya'nın cesedine ulaşılmıştı.

Tekne kaptanı adliyeye sevk edildi

Öte yandan yaşanan olay sonrası tekne kaptanı Mehmet P., Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, savcılıkta ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.

Vira Haber