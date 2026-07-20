"Bodrum Bir Masaldı" Kitabı Bodrum'un Denizcilik Hafızasını Gelecek Kuşaklara Taşıyor

Dr. Meltem Ulu'nun kaleme aldığı "Bodrum Bir Masaldı: Geçmişten Günümüze İsmet Cengiz'in Denizcilik Hikâyesi" adlı eser, Bodrum'un denizcilik kültürünü, süngercilik tarihini ve kentin dönüşümünü, denizci İsmet Cengiz'in yaşam öyküsü üzerinden okuyucuyla buluşturuyor.

Ayrıkotu Yayınevi tarafından yayımlanan kitap, yalnızca İsmet Cengiz'in biyografisini anlatmakla kalmıyor; Bodrum'un Girit'ten başlayan göç hikâyesini, süngerciliğin gelişimini, deniz kültürünü ve turizmle birlikte yaşanan değişimi de kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

Yaklaşık iki yıl süren araştırma ve sözlü tarih çalışmasının ürünü olan eser, yazar Dr. Meltem Ulu'nun İsmet Cengiz ile gerçekleştirdiği uzun söyleşiler ve arşiv çalışmalarıyla şekillendi. Kitapta, Bodrum'un önemli denizcilerinden İsmet Cengiz'in çocukluğundan başlayarak denizle kurduğu bağ, süngerciliğin altın yılları, dalış kültürünün gelişimi, tekne yapımı, mavi yolculukların doğuşu ve Bodrum'un turizm merkezi haline geliş süreci tarihsel bir perspektifle aktarılıyor.

Kitapta ayrıca, Girit'ten Bodrum'a göç eden Ali Cengiz'in Kalimnos Adası'nda öğrendiği süngerciliği Bodrum'a taşımasıyla başlayan aile hikâyesi de yer alıyor. "Deli İsmet" lakabıyla tanınan İsmet Cengiz'in cesareti, deniz tutkusu ve doğayla kurduğu güçlü ilişki, Bodrum'un denizcilik mirasının önemli parçalarından biri olarak okuyucuya sunuluyor.

Eser, "Süngercilik nedir?", "İlk dalışlar nasıl yapıldı?", "Mavi yolculuklar nasıl başladı?", "Bodrum turizm öncesinde nasıldı?" ve "Deniz nedir?" gibi sorulara İsmet Cengiz'in anıları üzerinden yanıt verirken, Bodrum'un unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasını da kayıt altına alıyor.

Denizcilik Kültürüne Akademik Katkılar Sunuyor

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan ve Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü'nde doktorasını tamamlayan Dr. Meltem Ulu, kültürel hafıza, göç, kent ve toplumsal dönüşüm alanlarında akademik çalışmalar yürütüyor.

"Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu" adlı biyografik kitabıyla da tanınan Ulu, Bodrum Deniz Müzesi'nin sünger avcılarıyla gerçekleştirdiği sözlü tarih projesinde danışman olarak görev aldı. Bu çalışma daha sonra "Biz Süngerciler, Yaşadıklarımız, Hatıralarımız" adıyla yayımlandı.

Çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda esere imza atan Ulu, son kitabı "Bodrum Bir Masaldı" ile Bodrum'un denizcilik mirasını ve kentin belleğini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

"Bodrum Bir Masaldı", Bodrum'u yalnızca turizmi, sokakları ve doğal güzellikleriyle değil; onu var eden denizcileri, süngercileri ve deniz kültürüyle birlikte anlatan önemli bir kaynak eser olarak öne çıkıyor.

Kitap ve yazarın etkinliklerine ilişkin güncel bilgilere Meltem Ulu'nun sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.