GİSBİR’den Küresel Denizcilik Pazarlarına Dijital Köprü

Türk tersanelerinin ve yan sanayisinin küresel pazarlardaki payını artırmayı hedefleyen bu makro projenin ilk stratejik durağı Nijerya olarak belirlendi.

Türkiye-Nijerya İş Konseyi (NTBC) ortaklığında gerçekleştirilecek Türkiye-Nijerya Gemi İnşa ve Denizcilik Dijital Sergisi ve Forumu 2026, iki ülke arasındaki ticari ve endüstriyel bağları yeni bir seviyeye taşırken, GİSBİR'in çok uluslu dijital açılım vizyonunun da ilk adımını oluşturacak.

20 Temmuz - 5 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamen dijital olarak düzenlenecek olan bu ilk etap, sanayi ve yüksek teknoloji alanlarının küresel dijital ekosistemi DAMISE Digital Platform altyapısıyla gerçekleştirilecek.

Türk Gemi İnşa Gücü ve Mühendisliği Afrika Pazarında

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projenin bu ilk fazı; Türk tersanelerinin yüksek teknolojiye dayalı mühendislik gücünü, özel amaçlı gemi inşasındaki tecrübesini, eko-dostu römorkör çözümlerini ve savunma sanayisi yetkinliklerini doğrudan Nijeryalı armatörler, liman otoriteleri ve devlet kademeleriyle buluşturmayı hedefliyor.



Sektöre dair güncel gelişmelerin ve fırsatların ele alındığı etkileşimli panellerden oluşan webinar boyunca, proje katılımcısı küme üyesi firmaların şirket ve ürün tanıtımları, dijital sergi ve lansman alanları aracılığıyla doğrudan DAMİSE platformu üzerinden erişime açık olacak. Platformun B2B altyapısı sayesinde Türk tersaneleri ve gemi yan sanayicileri, Nijeryalı karar vericilerle önceden planlanmış birebir iş görüşmeleri gerçekleştirebilecek. .

Devlet ve Sektör Liderleri Düzeyinde 4 Kritik Dijital Oturum

Etkinlik, Türk ve Nijerya denizcilik ekosisteminin en kritik konularını kapsayan 4 ana güne yayılacak:

Etkinlik: Açılış Programı ve B2B Başlangıcı (20 Temmuz 2026 | TSİ 14:00): T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Damla Turan, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elif Ceren Gülcek Kulunyar ve NTBC Başkanı Dele Kelvin Oye'nin açılış hitaplarıyla başlayacak oturumda, ikili pazar fırsatları değerlendirilecek ve DAMISE platformunun dijital vitrin ve ürün lansmanı özellikleriyle dijital sergi kullanıcıların deneyimine sunulacak Etkinlik: Hükümetlerarası ve Sektör Liderleri Diyaloğu (23 Temmuz 2026 | TSİ 14:00): D-8 Teşkilatı Genel Sekreteri Sohail Mahmood, Türkiye Cumhuriyeti Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy ve her iki ülkenin Sanayi, Ticaret ile Ulaştırma Bakanlıklarından Bakan Yardımcılarının katılımıyla iki ülke arasındaki makro-stratejik öncelikler ele alınacak. Etkinlik: Geleceği İnşa Etmek: Filo Yenileme ve Yatırımlar (30 Temmuz 2026 | TSİ 14:00): Türk tersanelerinin mühendislik kapasitesi ile Nijerya'nın yerel altyapı ve filo modernizasyon talepleri eşleştirilecek; Türk tersaneleri özel sunumlarını gerçekleştirecek. Etkinlik: Yeni Finansman Modelleri ve İş Gücü Gelişimi (5 Ağustos 2026 | TSİ 14:00): Türk Eximbank, Bank of Industry Nigeria, NEXIM gibi finans kuruluşları ile üniversitelerin katılımıyla denizcilik finansmanı, ihracat kredileri ve eğitim ortaklıkları masaya yatırılacak. Etkinlik, "2027 Denizcilik İş Birliği Yol Haritası" ilanı ve MOU imza törenleri ile sona erecek.

Katılım ve Kayıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Gemi İnşa Endüstrileri Kümelenme Projesinin ilk fazında yer alarak Nijerya ve Afrika pazarına doğrudan açılmak, sanal stant açmak ve Nijeryalı armatörlerle B2B görüşme takvimi oluşturmak isteyen sektör temsilcileri aşağıdaki bağlantı üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilirler:

Resmi Kayıt ve Platform Bağlantısı: Kayıt Olmak ve Katılmak İçin Tıklayın

GİSBİR Hakkında

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), sanayici kimliğine sahip tersaneci müteşebbisler tarafından 07.07.1971 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

100’e yakın üyesiyle Türk gemi inşa sanayisinin resmi temsilcisi konumunda olan GİSBİR, Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biridir.

GİSBİR, üstlenmiş olduğu misyonla, Türk gemi inşa sanayisini geliştirmek, Türk tersanelerinin dünya pazarlarındaki yerini almalarına yardımcı olmak, tersanelerin müşterek sorunlarını ilgili merciler ile koordineli hareket ederek çözüme ulaştırmak, kamuoyunu bilgilendirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, forumlarda ve diğer platformlarda Türk gemi inşa sanayisini temsil etme görevlerini yerine getirmektedir.

GİSBİR, uluslararası alanda Waterborne TP, Sea Europe, UNEPMAP ve ASEF üyesidir.

DAMISE Hakkında

DAMISE; denizcilik, havacılık, uzay, makina otomasyon, savunma, raylı sistemler, otomotiv, enerji ve telekomünikasyon gibi sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinin küresel büyümesini destekleyen yeni nesil bir dijital ekosistem platformudur. Ekosistem, Akademi, Tedarikçi Yönetim Sistemi, Dijital Lansman, Dijital Vitrin modülleriyle sektörel veriyi, ürünleri ve yetkinlikleri tek bir noktada birleştirerek şirketlerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştırır. Sunduğu dijital sergi, dijital lansman, hangi firma yetkilisinin hangi ürününüz ile ilgilendiğini doğrudan gösteren raporlama özelliği ve eşleştirme altyapısıyla fiziksel sınırları ortadan kaldırarak güvenli, sınır ötesi ticari işbirlikleri ve teknoloji transferlerine imkan tanır.