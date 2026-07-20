Deniz Kayadelen, Buzullarda Yüzen İlk Türk Sporcu Unvanını Elde Etti

Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, elde ettiği başarıyla adını bir kez daha altın harflerle spor tarihine kazıdı. Kayadelen, dondurucu soğuğa ve zorlu doğa şartlarına meydan okuyarak buzullarda yüzen ilk Türk sporcu unvanını elde etti. Tüm dünyanın ayakta alkışladığı bu tarihi an, hem Türkiye'de hem de uluslararası spor camiasında büyük bir yankı uyandırdı.



"Tek gayemiz bayrağımız ve İstiklal Marşımız"

Kulübün kurucusu ve başkanı Sait Babaoğlu, bu tarihi başarının ardından yaptığı açıklamada, Türk gençliğine inandıklarında neleri başarabileceklerini tüm dünyaya gösterdiklerini belirtti. Babaoğlu, kulübün yetiştirdiği şampiyonları vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Kayadelen, Derin Toparlak, Ada Sura Ramazanoğlu ve bunlar gibi birçok şampiyonu yetiştirdik. Bizim tek bir gayemiz var: O da her zaman, her zaman ay-yıldızlı bayrağımız, her zaman, her zaman ulusal marşımız, her zaman, her zaman ülkemizin birlik bütünlüğü."

Vira Haber