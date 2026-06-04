Şadan Kaptanoğlu Posidonia 2026’da Sürdürülebilir Denizcilik Vizyonunu Anlattı

HELMEPA (Hellenic Marine Environment Protection Association) tarafından Atina Metropolitan Expo’da düzenlenen “Ocean Intelligence in MetaShipping: Biodiversity – People – Innovation – Investment” başlıklı konferans kapsamında gerçekleştirilen Shipowners’ Panel’de yer alan Kaptanoğlu, denizcilik sektöründe sürdürülebilirlik, liderlik, insan kaynağı, teknoloji ve geleceğin denizcilik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı panelde konuşan Kaptanoğlu, sürdürülebilirliğin artık sektörde bir rekabet avantajına dönüştüğünü belirterek, biyolojik çeşitliliğin korunması, yenilikçi yaklaşımlar ve ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti. Denizlerin korunmasının yalnızca çevresel bir sorumluluk olmadığını vurgulayan Kaptanoğlu, bunun aynı zamanda denizcilik sektörünün geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğunu ifade etti.

TURMEPA’nın deniz koruma, mavi ekonomi ve sürdürülebilir denizcilik alanındaki çalışmalarını da uluslararası katılımcılarla paylaşan Kaptanoğlu, sektörün geleceğinde iş birliğinin kritik rol oynadığını dile getirdi.

Dorian LPG Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü (COO) Alexander Hadjipateras ve EXMAR Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ariane Saverys’in de konuşmacı olarak yer aldığı panelde, uluslararası denizcilik dünyasının önde gelen armatörleri, karar vericiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya geldi.



