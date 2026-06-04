Posidonia 2026’da Türk Firmaları Göz Doldurdu: “Artık Türk Denizciliği Dünyada Daha Güçlü Bir Konumda”

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Posidonia 2026, dünyanın dört bir yanından denizcilik sektörünün temsilcilerini bir araya getirirken, Türk firmaları da fuardaki güçlü varlıklarıyla dikkat çekti. Gemi inşa sanayisinden klas kuruluşlarına, ekipman üreticilerinden hizmet sağlayıcılara kadar sektörün farklı alanlarından çok sayıda Türk şirketi, fuarda yeni iş birlikleri ve ticari fırsatlar için temaslarda bulundu.

“Artık Türk firmalarının ne yapabileceği konuşuluyor”

Türk Loydu Vakfı Başkanı Prof. Oral Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda denizcilik alanında önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek bunun Posidonia’da açık şekilde görüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin gemi inşa, limancılık, marina işletmeciliği ve deniz turizmi alanlarında dünya ölçeğinde önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Erdoğan, “Bugün fuar alanında Yunanlılar ve Çinliler kadar Türk firmalarının da dikkat çektiğini görüyoruz. Artık insanlar sadece Türk kahvesi veya Türk baklavasıyla ilgilenmiyor. Türk firmalarının hangi projeleri gerçekleştirebildiğini, hangi hizmetleri sunduğunu konuşuyorlar” dedi.

Türk Loydu’nun da bu nedenle fuarda güçlü şekilde yer aldığını belirten Erdoğan, uluslararası görünürlüğün ticari kazanımlar kadar sektör imajı açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Neredeyse Türk denizcilik sektörünün tamamı burada”

GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Karahallı Özdemir ise fuarın önceki yıllara göre daha hareketli geçtiğini söyledi.

Dünyada yaşanan ekonomik sorunlara ve jeopolitik gerilimlere rağmen denizcilik sektörünün canlılığını koruduğunu belirten Özdemir, “Neredeyse Türkiye'deki denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını burada gördüm diyebilirim. Milli katılım kapsamında 15 firma yer alırken, bunun dışında 54 Türk firması da kendi stantlarıyla fuarda bulunuyor. Bu oldukça güçlü bir katılım” ifadelerini kullandı.

Fuar boyunca Avrupa, İngiltere ve farklı ülkelerden sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, yeni iş bağlantıları kurulması açısından Posidonia'nın önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

“Posidonia bizim için yılın en verimli fuarı”

Özata Shipyard temsilcisi Can Aksoy ise fuarın müşteri ilişkilerini geliştirme açısından büyük avantaj sağladığını belirtti.

Fuarda mevcut müşterilerle yeniden bir araya gelme ve yeni iş fırsatları oluşturma imkanı bulduklarını ifade eden Aksoy, “Yıl içerisinde dört-beşten fazla fuara katılıyoruz ancak Posidonia hem yoğunluk hem de verimlilik açısından bizim için en öne çıkan organizasyonlardan biri. Burada marka bilinirliğimizi artırırken yeni müşterilerle de doğrudan görüşme fırsatı yakalıyoruz” dedi.

Yunanistan'ın dünya denizciliğinde önemli bir merkez olduğunu hatırlatan Aksoy, bu nedenle Türk tersanelerinin Posidonia’ya özel önem verdiğini söyledi.

“Katılımcı kalitesi açısından sektörün en güçlü fuarı”

AVS Global Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan Karakoç da fuarın beklentilerin üzerinde geçtiğini belirtti.

İlk gün yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı ziyaretçileri sonraki günlere yönlendirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Karakoç, “Avrupa ve Asya’daki birçok fuara katılıyoruz. Posidonia katılımcı çeşitliliği ve karar verici profili açısından sektörün en güçlü organizasyonlarından biri. Dünyanın her yerinden şirketler burada yer almak istiyor. Gelemeyenler ise mutlaka ziyaretçi olarak katılıyor” dedi.

Karakoç ayrıca Türk firmalarının fuardaki görünürlüğünün her geçen yıl arttığını ve bunun sektör açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

“Herkes sonuç almak için geliyor”

Maçka Marine Service Baş Mühendisi Hüseyin Atakan Kadıoğlu, fuarın oldukça yoğun ancak verimli geçtiğini belirterek, ziyaretçi profilinin kalitesine dikkat çekti.

“Buradaki yorgunluk tatlı bir yorgunluk” diyen Kadıoğlu, “İnsanlar ne istediğini bilerek geliyor. Kimse zaman kaybetmek istemiyor. Bu kadar çok standın bulunduğu bir ortamda herkes görüşmelerinden somut sonuç almak istiyor. Biz de uzun vadeli iş birlikleri kurmak ve sektörde kalıcı ilişkiler geliştirmek amacıyla buradayız” diye konuştu.

“Henüz gezemediğimiz onlarca firma var”

Ocean Voyager Operasyon Müdürü Helin Sena Öztürk ise fuarın beklenenden daha yoğun geçtiğini söyledi.

İlk gün yaşanan yoğunluğun dikkat çekici olduğunu belirten Öztürk, “İkinci gün olmasına rağmen hâlâ ziyaret edemediğimiz çok sayıda firma var. Hem mevcut iş ortaklarımızla görüşüyor hem de yeni bağlantılar kuruyoruz. Denizcilik sektörü büyük görünse de aslında herkesin birbirini tanıdığı bir yapı. Posidonia da bu ilişkileri geliştirmek için çok önemli bir platform oluşturuyor” dedi.

“Müşteriler artık güvenilir hizmete daha fazla önem veriyor”

Özgen Ship Supply Şirketi Genel Müdürü Emre Özgenson dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin enerji maliyetleri, tedarik zincirleri ve lojistik süreçler üzerindeki etkilerinin fuarın önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti.

Müşteri beklentilerinin değiştiğine dikkat çeken yetkililer, artık yalnızca fiyatın değil, ürünün zamanında teslim edilmesi, güvenilir hizmet ve operasyonel sürekliliğin de ön plana çıktığını ifade etti.

Posidonia'nın uluslararası yapısına da vurgu yapan Özgen, fuarın armatörlerden tersanelere kadar sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdiğini belirtirken, karar verici konumdaki ziyaretçilerin yoğunluğunun iş geliştirme açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Türk firmalarının uluslararası fuarlardaki görünürlüğünün her geçen yıl arttığını belirten Özgen, bu yıl Türk Pavyonu'ndaki yoğunluğun da dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Türk firmalarının yoğun katılım gösterdiği Posidonia 2026, yalnızca yeni ticari fırsatların değil, aynı zamanda Türk denizcilik sektörünün uluslararası alandaki yükselen konumunun da sergilendiği önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Vira Haber