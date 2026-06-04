Borusan Grubu, Dünya Çevre Günü’nde Gemsaz Sahili İçin Harekete Geçti

Borusan çatısı altında faaliyet gösteren Okyanus Gönüllü Borusanlılar ile Borusan İlkokulu öğrencileri, Gemlik’te bulunan Gemsaz Sahili’nde bir araya gelerek kapsamlı bir kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Borusan Grubu, Okyanus Gönüllü Borusanlılar ve Borusan İlkokulu öğrencileri ile Gemlik’te bulunan Gemsaz Sahili’nde Dünya Çevre Günü kapsamında kıyı temizliği gerçekleştirdi. Borusan’ın iklim, insan ve inovasyon odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda düzenlenen bu etkinlikle; çevresel farkındalığın güçlendirilmesi ve gelecek nesillere daha temiz kıyılar bırakılması hedefi bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya kondu. Faaliyetlerinin her aşamasında çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirmeyi ilke edinen Borusan, sürdürülebilirliği yalnızca operasyonel süreçlerinin değil, topluma dokunan tüm çalışmalarının da merkezinde konumlandırıyor.

Yalnızca kıyı temizliğiyle sınırlı kalmayarak özellikle çocuklarda çevresel farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlikte Borusan İlkokulu öğrencileri, yazar Gülşah Özdemir Koryürek tarafından gerçekleştirilen interaktif çevre bilinci söyleşisine katıldı. Doğayı korumanın önemi, çevresel farkındalığın geliştirilmesi ve günlük yaşamda uygulanabilecek küçük ama etkili adımların ele alındığı söyleşinin ardından, öğrenciler ve Okyanus Gönüllü Borusanlılar eşleştirilerek sahada temizlik çalışmasına başladı. Etkinlik boyunca Gemsaz Sahili’nden toplanan tüm atıklar, döngüsel ekonomiye ve geri dönüşüme kazandırılmak üzere türlerine göre titizlikle ayrıştırıldı.

Borusan’ın çevresel farkındalık çalışmalarının sürekliliğini ortaya koyan kıyı temizliği etkinliği, her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor ve tüm Okyanus Gönüllü Borusanlıların katılımına açık olarak organize ediliyor. Bu yaklaşım, Grubun çevreye duyarlı kurum kültürünü yalnızca belirli günlerle sınırlı olmayan, istikrarlı ve sürdürülebilir bir çaba haline getirdiğini gösteriyor. Çalışan katılımını odağına alan bu tür uygulamalar, çevresel sorumluluğu kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyor.

Borusan’ın sürdürülebilirlik alanındaki yaklaşımı, tekil sosyal sorumluluk projelerinin ötesine geçerek uzun vadeli ve bütüncül bir çevre yönetimi anlayışına dayanıyor. Şirket, daha yeşil bir gelecek ve daha mavi denizler için çevreye duyarlı uygulamalarını, yenilikçi çözümlerini ve insan merkezli yaklaşımını kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.