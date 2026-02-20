Albayrak Grubu, Geniş Filosuyla Liman Altyapılarına Güç Katıyor

Sahip olduğu geniş filo, ileri mühendislik çözümleri ve entegre operasyon yapısıyla grup; stratejik limanlarda modern altyapı, güvenli seyir, yüksek verimlilik ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlıyor. Albayrak Grubu’nun bu yaklaşımı, deniz ticaretinin sürekliliği açısından kritik bir rol üstleniyor.

Albayrak Grubu, denizcilik ve liman altyapısı alanındaki faaliyetleriyle küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Grup bünyesinde faaliyet gösteren Albayrak İnşaat; tarama gemileri, dubalar, tankerler ve kazık çakma platformlarından oluşan geniş filosuyla farklı coğrafyalarda stratejik limanların altyapılarını geliştiriyor. Operasyonlarda, 4 bin ve 3 bin metreküp kapasiteli iki adet TSHD tarama gemileri, dar ve sığ alanlarda görev yapan tarama dubaları, liman içi yakıt ikmali sağlayan petrol ürünleri tankerleri ile rıhtım ve iskele inşalarında kullanılan kazık çakma platformları aktif olarak kullanılıyor. Bu filo yapısı, hem büyük ölçekli tarama projelerinde hem de hassas liman içi çalışmalarda kesintisiz ve yüksek verimli operasyon imkânı sunuyor.

Stratejik Limanlarda Entegre Denizcilik

Trabzonport, Alport Conakry, Alport Banjul, Alport Mogadishu ve Alport Pointe-Noire başta olmak üzere grup portföyünde yer alan limanlarda yürütülen tarama ve liman geliştirme çalışmaları, toplamda 5 milyon m³ tarama faaliyeti ile Albayrak Grubu’nun denizcilik alanındaki mühendislik gücünü ve operasyonel yetkinliğini ortaya koyuyor. Grup, kendi bünyesinde yer alan filo ve ekipmanlarla çalışarak operasyonlarda tam kontrol ve hızlı mobilizasyon avantajı sağlıyor ve bu yönüyle sektörde benzerlerinden ayrışıyor.

Uzman mühendis ekipleri tarafından yürütülen hidrografik ölçümler ve çevreye duyarlı tarama faaliyetleri sayesinde liman havzalarının güvenli seyir derinlikleri yeniden sağlanıyor. Bu çalışmalar, daha büyük tonajlı gemilerin limanlara yanaşmasını mümkün kılarken, elleçleme kapasitesi ve operasyonel verimliliği de önemli ölçüde arttırıyor. Albayrak Grubu filosunda yer alan yüksek kapasiteli tarama gemileri, dar ve sığ alanlarda görev yapan tarama dubaları, petrol ürünleri tankerleri ve kazık çakma platformları; liman dibi taramalarından rıhtım inşasına, yakıt ikmalinden yeni liman yatırımlarına kadar geniş bir alanda entegre hizmet sunuyor. Uluslararası denizcilik standartlarına uygun şekilde yürütülen bu faaliyetler, bölgesel ticaretin sürdürülebilirliğine güçlü bir katkı sağlıyor.

