Tamer Kıran, Panama Bakan Yardımcısı Carlos Guevara Mann’ı Ağırladı

Panamalı Bakan Yardımcısı Carlos Guevara Mann, Oda Meclis Salonu’nda düzenlenen “Panama Canal: Panama Yönetiminin 25 Yılı” başlıklı konferansta, kanalın Panama yönetimine devrinin ardından geçen 25 yıllık süreçte edinilen idari ve operasyonel tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Mann, kanalın küresel deniz ticaretindeki stratejik konumuna ve yönetim modelinin zaman içinde nasıl geliştirildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konferansın açılışında konuşan Başkan Tamer Kıran ise Panama Kanalı’nın dünya deniz ticareti açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekerek, küresel tedarik zincirleri ve deniz taşımacılığı üzerindeki belirleyici rolüne vurgu yaptı.

Etkinliğe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Görgün, Meclis Üyesi Cihat Yavuz Güler ve Disiplin Kurulu Başkanı Av. Mehmet Hakan Tüfekçi katıldı. Panama heyetinde ise Ankara Büyükelçisi Karina Arias Fonseca ile İstanbul Başkonsolosu Juan Jaime Delvalle yer aldı.