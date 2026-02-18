BUDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında bazı seferler iptal edildi.

İptal edilen seferler şu şekilde açıklandı:

07.00 Mudanya-Kabataş

08.00 Kabataş-Mudanya

09.30 Mudanya-Kabataş

09.30 Mudanya-Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas)-Kabataş

11.30 Kabataş-Mudanya

11.30 Kabataş-Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas)-Mudanya

Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel duyuruları resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.

Vira Haber