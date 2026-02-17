Türk Denizci Kadınlar İTÜ’de Buluştu

Denizcilik sektöründe kadınların yeri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik başlıklarının ele alındığı etkinlikte konuşmacılar, deneyimlerini ve mesajlarını öğrencilerle paylaştı.

Prof. Dr. Özcan Arslan: “Cam tavanları kıran kadınlar bir arada”

Panelin açılış konuşmasını yapan İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Arslan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İTÜ Denizcilik Fakültesi olarak böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gerçekten çok mutluyuz. Hafta sonu güzel bir günde zaman ayırıp buraya gelmiş olmanız çok kıymetli. Bugün burada cam tavanları kırarak önemli işler başarmış, sektörümüze yön vermeye başlamış denizci kadınlar bir araya geldi. Daha ileriye nasıl gideriz sorusunu tartışacağımız bir gün olacak. Bu organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Esra Kaptan: “Türk denizci kadınların denizlerdeki varlığını Atatürk’e borçluyuz”

Türkiye’nin Profesyonel Kadın Gemiinsanlarından oluşan “Kadın Gemi Kaptanları, Mühendisleri ve Denizciler Derneği”nin ilk panelini, Türkiye’nin ilk Denizcilik Fakültesi olan İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde gerçekleştirmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirten Dernek Kurucu Başkanı Esra Kaptan, organizasyona ev sahipliği yapan Dekan Prof. Dr. Özcan Arslan’a teşekkür etti.

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Kaptan, eşinin de bu fakülteden mezun olduğunu ve aynı gemide çalışırken tanıştıklarını belirterek, bu nedenle panelin kendisi açısından özel bir heyecan taşıdığını söyledi.

Konuşmasında özellikle Cumhuriyet kazanımlarına dikkat çeken Esra Kaptan, Türk denizci kadınların bugün denizlerde özgürce görev yapabilmesinin temelinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara kazandırdığı hakların bulunduğunu vurguladı.

Kaptan, “Ülkemiz ve dünya denizcilik sektöründe; her branşta ve her gemi tipinde emek veren, özgürce mesleğini seçen Türk denizci kadınların denizlerdeki varlığını; 1926 yılında Türk Medeni Kanunu ile kadınlara erkeklerle eşit haklar tanıyan, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek onların toplumun her alanında söz sahibi olmasının önünü açan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz” dedi.

Cumhuriyet’in kadınları cesaretlendirdiğini ifade eden Kaptan, ağır deniz şartlarına, önyargılara ve mesleki zorluklara rağmen Türk denizci kadınların kararlılıkla görev yaptığını belirterek, “Cumhuriyet bizi kendi ışığıyla parlayan kadınlar yaptı. Bizler denizlerde korkmadan, yılmadan çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Denizcilik sektöründe tarihsel olarak “erkek egemen” bir yapı bulunduğuna dikkat çeken Kaptan, kadınların sektörde güçlenmesini toplumsal gelişmişliğin önemli bir göstergesi olarak değerlendirdiklerini söyledi. Denizci kadın profilinin yükselişinin; meslekte çeşitliliği, cinsiyet eşitliğini ve sürdürülebilirliği güçlendirdiğini kaydetti.

Derneğin kuruluş amacına da değinen Esra Kaptan, Türkiye’de ilk kez T.C. Gemiadamı Cüzdanına sahip kadın gemiinsanlarının bir araya gelerek kurduğu bu yapının; branş, yeterlik ve görev ayrımı gözetmeksizin tüm denizci kadınları aynı çatı altında buluşturduğunu ifade etti.

“Denizcilik sektöründe emek sarf eden tüm denizci kadınlar bu sektörün merkezindedir” diyen Kaptan, dayanışma ve mesleki eşitlik temelinde hareket ettiklerini belirterek, denizcilikte kadınların güçlü varlığını birlikte daha da ileriye taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Bahadır Yakar: “Bu öğrenciler için büyük bir şans”

Panelde söz alan İTÜ Denizcilik Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi ve Denizcilik Tanıtım Kulübü Başkanı Bahadır Yakar da etkinliğin öğrenciler açısından önemine dikkat çekti.

Yakar, “Daha önce konuşmalarından etkilendiğimiz isimlerle bugün birlikte etkinlik organize ediyor olmak benim için büyük bir gurur. Siz kıymetli öğrenci misafirlerimiz için ise büyük bir şans. Hepiniz hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Ayşe Olcay: “8 Mart öncesi anlamlı bir buluşma”

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Olcay ise katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Olcay, 14 Şubat’ta düzenlenen etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Burada bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Vaktinizi bizlerle birlikte geçirmeniz çok kıymetli. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne doğru ilerlerken bu paneli gerçekleştirmek bizim için ayrı bir anlam taşıyor.”

Konuşmacıların 10-15 dakikalık sunumlar yapacağını ve ardından soru-cevap bölümüne geçileceğini belirten Olcay, ilk sözü “Türk Denizcilik Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Özcan Arslan’a bıraktı.

Panel iki ayrı oturum halinde gerçekleştirildi. Birinci oturumun moderatörlüğünü Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Olcay üstlendi. Oturumda İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan “Türk Denizcilik Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı sunumunu yaptı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin ilk kadın kaptanı ve KGKMDD Kurucu Başkanı Sedef Esra Ulutürk Dinç “Geçmişten Günümüze Türk Denizci Kadınların Denizcilik Sektöründeki Yeri” konusunu ele aldı. Uzak Yol Baş Mühendisi, ilk kadın baş mühendis ve KGKMDD Genel Sekreteri Deniz Özkan “Denizcilik Sektöründe Kadınların Kariyer Yolculuğu” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Avukat ve Uzak Yol 1. Zabiti, İTÜDEFAMED (YDO) Genel Sekreteri Şebnem Önder ise “IMO, ILO ve Uluslararası Platformlarda Kadın Denizci Politikaları; Türkiye’nin Bu Politikalara Uyumu ve Eksikleri” başlığı altında değerlendirmelerde bulundu.

İkinci oturumun moderatörlüğünü KEGM Kılavuz Kaptan ve Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği eski Yönetim Kurulu Başkanı Muhammer Arslantürk üstlendi. Oturumda KEGM Kurtarma Gemisi Kaptanı ve KGKMDD Yönetim Kurulu Üyesi Elif Erserce “Kadın Liderliği ve Sürdürülebilir Denizcilik” başlıklı sunumunu yaptı. Shippider Denizcilik Teknolojileri A.Ş. Kurucu ve CEO’su Ayşe Aslı Başak “Denizcilik İnovasyonunda ve Girişimciliğinde Denizci Kadının Rolü” konusunu aktarırken, Araştırmacı ve Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkan Danışmanı Aybige Arslan “Denizcilik Sektöründe Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Sorun ve Engeller” başlığıyla değerlendirmelerde bulundu. İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Esma Uflaz ise “Denizcilik Sektöründe Kadınlar” başlıklı sunumuyla panelin ikinci oturumuna katkı sağladı.

Panelde ayrıca uluslararası platformlarda kadın denizci politikaları, Türkiye’nin mevcut durumu ve sektördeki eksiklikler de ele alındı. Etkinlik, soru-cevap bölümü ve katılımcıların deneyim paylaşımlarıyla ve konuşmacılara teşekkür plaketlerinin verilmesi ile sona erdi.