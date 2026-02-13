Marport ve Turkon Line’dan Yeni İş Birliği

TBu kapsamda, Türkiye-Kızıl Deniz-Hindistan hattında hizmet veren TRI Servisi, Kuzey Amerika-Akdeniz hattındaki USM Servisi ile Türkiye-Mısır-Lübnan hattını kapsayan TEL Servisi başta olmak üzere, Turkon’un ilgili hatlardaki operasyonları Marport üzerinden devam edecek.

Turkon Line, Türkiye ana limanları ile ABD Doğu Yakası limanları arasında direkt servis imkanı sunan, düzenli ve güvenilir taşımacılık hizmeti veren USM Servisi’nin Marport’taki uğraklarını gerçekleştirmeye başladı.

USM servisi üzerinden tek aktarma ile Suudi Arabistan, Lübnan, Hindistan, Mısır, Ürdün, Gürcistan ve Romanya, bağlantıları sağlanıyor. Ayrıca sezonsal olarak direkt İskenderun uğrağı opsiyonu da sunuluyor. Turkon Line’ın servislerini Marport üzerinden gerçekleştirmesi verimlilik, hizmet kalitesi ve bağlantı çeşitliliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İş birliği, Marport’un operasyonel gücüne duyulan güvenin bir göstergesi

Türkiye’nin en büyük konteyner limanlarından Marport ile Türk konteyner taşımacılığının köklü firmalarından Turkon Line arasında gerçekleştirilen iş birliği, Marport’un operasyonel kapasitesine ve sunduğu entegre hizmet yapısına duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Marport, güçlü altyapı ve verimlilik odaklı operasyon anlayışıyla Turkon Line’ın hatlarına kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Bu iş birliği ile hem Ambarlı bölgesindeki konteyner trafiğine hem de Türkiye’nin dış ticaretine katma değer sağlanmış olacak.