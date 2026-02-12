MSB: "Tersanelerimizde Aynı Anda 39 Geminin İnşası Sürdürülmekte"

Milli Savunma Bakanlığı’nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek bir disiplin ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonel faaliyetleri kapsamında 5 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur" ifadesini kullandı.

Suriye harekât alanlarındaki faaliyetlere değinen Aktürk, "Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 757 kilometreye ulaşmıştır. Bu tünellerin 302 kilometresi Tel Rıfat’ta, 455 kilometresi Menbic’te tespit edilerek imha edilmiştir" şeklinde konuştu.

Sınır güvenliğine ilişkin rakamları da açıklayan Aktürk, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7’si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahsın yakalandığını, 2 bin 89 şahsın ise hududu geçemeden engellendiğini belirtti. Aktürk, "Yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 790’a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 7 bin 979’a ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin NATO’daki konumuna vurgu yapan Aktürk, "Ülkemiz, 18 Şubat’ta üyeliğinin 74’üncü yılına ulaşacağı NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmaya, aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olmaya devam etmektedir" dedi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO’nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiilî tatbikatı olan Steadfast Dart 2026’ya yaklaşık 2 bin personelle katıldığını açıkladı. Tatbikatın 8-25 Şubat tarihleri arasında Almanya’da icra edildiğini belirten Aktürk, "Steadfast Dart 2026, Almanya’nın milli tatbikatları olan Northern Quadriga ve Grand Quadriga ile eş zamanlı olarak devam etmektedir" dedi.

Tatbikat kapsamında yapılacak atış faaliyetlerine değinen Aktürk, "17-18 Şubat tarihlerinde Baltık Denizi’nde TB3 insansız hava araçları ile atışlar icra edilecektir. Bu atışlar Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız tarafından TCG Anadolu’dan takip edilecektir" dedi.

İkili askeri ilişkiler kapsamında yürütülen faaliyetleri de aktaran Aktürk, "Türkiye-Kore Cumhuriyeti 13’üncü Kara Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı 8-13 Şubat tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirilmektedir" dedi. Aktürk, "Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler uygulama planı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı heyetimizin 17-19 Şubat tarihleri arasında Atina’da toplantıya katılması planlanmaktadır" ifadesini kullandı.

Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere de değinen Aktürk, "Gazze’de Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçilmesine rağmen ateşkes ihlallerini sürdüren İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya yeni bir hukuki ve idari statü dayatmaya yönelik aldığı kararları kınıyoruz" dedi. Bu kararların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Aktürk, "Uluslararası hukukun bariz bir ihlali olan bu kararların iki devletli çözüm çabalarına zarar vereceği açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Üst düzey askeri temaslara ilişkin bilgi veren Aktürk, "Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 13 Şubat’ta Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı’nı kabul edecektir. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız bugün Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyeti ağırlayacaktır. Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız ise 11-14 Şubat tarihleri arasında Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı’nın resmi davetlisi olarak Mısır’ı ziyaret etmektedir" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayii alanındaki gelişmelere de değinen Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesi yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle geliştirilmeye devam edilmektedir" dedi.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yapılan teslimatlara değinen Aktürk, "Hisar-A Projesi kapsamında Füze Fırlatma Sistemi ve tam atım füzelerin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır" diye konuştu.

Suudi Arabistan ile TOLGA'nın ihracı ve ortak üretimi için mutabakat zaptı imzalandı

MKE’nin uluslararası temaslarına da değinen Aktürk, "Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından Riyad’da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı 2026 kapsamında TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi teknolojisinin ihracı ve ortak üretimi ile 122 milimetre çok namlulu roketatar mühimmatının Suudi Arabistan’da ortak üretimine yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştır" dedi.

Aktürk ayrıca, "Saudi Chemical Company Limited ile patlayıcı hammadde ve enerjetik materyaller alanında iş birliklerini geliştirmeye yönelik mutabakat zaptı da imzalanmıştır" ifadesini kullandı.

"Tersanelerimizde aynı anda 39 geminin inşası sürdürülmekte"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, savunma ve güvenlik için ihtiyaç duyulan platform ve sistemleri eksiksiz şekilde temin edecek şekilde planlamalar yapıldığını belirtilerek, "Gemi inşa faaliyetlerimizin planlaması da Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, gemi inşa altyapımızın geliştirilmesine ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesine imkan sağlamak suretiyle sürdürülebilir bir gemi inşa ekosistemi oluşturmayı hedefleyen bir stratejiyle Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordinasyon içinde yapılmaktadır. Bu çerçevede tersanelerimizde aynı anda 39 geminin inşası sürdürülmekte olup, bu durum ülkemizin deniz gücünü yerli ve milli platformlarla geliştirmeye ve yenilemeye yönelik kararlılığının somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Anlaşma, gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir"

Katar’da düzenlenen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında 2 adet istif sınıfı fırkateyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtilen açıklamada, "Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar haricinde iddia, yorum ve haberlere itibar edilmemelidir. Sonuç olarak ülkemizin güvenliği, egemenliği ve denizlerdeki hak ve menfaatleri azami düzeyde korunmakta; bu doğrultuda atılan her adım askeri ihtiyaçlar, milli çıkarlar ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır" denildi.

Bakanlık, Ordu sahilinde bulunan İHA’ya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"10 Şubat 2026 tarihinde Ünye/Ordu’da sahilde bir İHA bulunması üzerine 1 SAS timi, 11 Şubat 2026’da bölgeye intikale ettirilmiştir. Patlayıcı ihtiva etmeyen ve Rusya’ya ait olduğu değerlendirilen İHA incelenmek üzere Ünye Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir."

Suriye hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak’ta imzalanan anlaşmaya dikkati çeken Bakanlık, anlaşmanın uygulanmasının sahada yakından takip edildiğini kaydetti.