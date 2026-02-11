DEHUKAM’dan Afrika Açılımı: Cibuti ve Tanzanya ile Deniz Hukuku İş Birliği

DEHUKAM ile Cibuti Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı bünyesindeki Diplomatik Çalışmalar Enstitüsü arasında 4 Şubat 2026’da imzalanan protokol; personel değişimi, ortak araştırma projeleri ile çalıştay ve konferansların düzenlenmesini kapsıyor. Törende konuşan yetkililer, Cibuti’nin Doğu Afrika’daki stratejik konumuna ve liman altyapısına dikkat çekerek, iş birliğinin hem hukuki kapasite gelişimine hem de deniz ticaretine katkı sağlayacağını vurguladı.

DEHUKAM heyeti, Cibuti temasları kapsamında Cibuti Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Abdoulkader Houssein Omar tarafından da kabul edildi. Görüşmede, denizcilik, deniz hukuku ve diplomatik eğitim alanlarında sürdürülebilir iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesinin önemi öne çıktı.

Ulaştırma Bağlantısallığı Çalıştayı’na Katılım

DEHUKAM heyeti ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Cibuti’de düzenlenen Ulaştırma Bağlantısallığı Çalıştayı’na katıldı. Türkiye ile yedi Afrika ülkesini bir araya getiren toplantılarda liman bağlantıları, kombine taşımacılık, dijitalleşme ve lojistik koridorları ele alındı. Cibuti’nin bölgesel deniz ticareti ve lojistikte üstlenebileceği rol vurgulanırken, teknik ziyaret kapsamında Cibuti Limanı da yerinde incelendi.

Program çerçevesinde DEHUKAM heyeti, Somali görev gücü kapsamında Cibuti Limanı’na yanaşan Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemileri de ziyaret etti.

Tanzanya ile Akademik ve Kurumsal İş Birliği

DEHUKAM’ın Afrika temaslarının ikinci ayağında ise Tanzanya yer aldı. DEHUKAM ile Dar es Salaam Maritime Institute arasında 7 Şubat’ta imzalanan iş birliği protokolü; akademisyen ve araştırmacı değişimi, ortak seminerler ve deniz hukuku alanında ortak projeleri kapsıyor. Törende yapılan konuşmalarda, deniz hukukunun küresel ticaret açısından stratejik önemi vurgulanırken, iki ülke arasındaki akademik bağların güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

DEHUKAM heyeti Tanzanya temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Darüsselam Büyükelçisi Dr. Bekir Gezer’i de ziyaret ederek, Doğu Afrika’da deniz hukuku ve denizcilik eğitimi alanında geliştirilebilecek yeni iş birliği alanlarını değerlendirdi.

DEHUKAM’dan yapılan açıklamada, Afrika ülkeleriyle kurulan bu iş birliklerinin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı, uzun vadeli ve stratejik bir ortaklık anlayışı çerçevesinde sürdürüleceği vurgulandı.