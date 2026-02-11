2025 Yılında 31 Milyonun Üzerinde Yolcu 13 Milyon Araç, Ulaşımda İDO’yu Tercih Etti

Marmara ve Ege Bölgesi'nde gerçekleştirdiği seferlerle bir yıl içinde 31 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sunan İDO, aynı dönemde 13 milyon aracı taşıyarak karbon salınımının önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağladı.

Deniz ulaşımında Türkiye’nin güçlü ve güvenilir markası İDO, Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasında yoğun trafiğe hızlı ve kesintisiz çözümler sunmaya devam ediyor. 7/24 hizmet veren Sirkeci- Harem hattında, bir yıl içinde1.3 milyon yolcu ve 1.6 milyon aracı iki kıta arasında güvenle taşıyan İDO, deniz ulaşımında önemli bir rol üstleniyor.

Eskihisar-Topçular hattında ise yılda 22 milyon yolcu ve 9.8 milyon araç taşıyan İDO, Gebze–Yalova arasındaki mesafeyi önemli ölçüde kısaltarak zaman ve yakıt tasarrufu sağlamasıyla da tercih sebebi oluyor.

KARBON SALINIMININ AZALTILMASINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI

2025 yılını başarılarla kapatan İDO, yıl boyunca 31 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdi. Toplamda 13 milyon araç taşıyarak, kara yolu trafiğinin azalmasına ve karbon salınımının düşürülmesine önemli ölçüde katkı sundu. Bu taşıma hacmiyle, geçen yıla oranla karbon salınımının azaltılmasına da önemli ölçüde ek katkı sundu. Ege Adaları’ndaki operasyonlarını da istikrarlı bir şekilde büyüten İDO, 2025 sezonunda adalar arasında 220 bin yolcu taşımayı başardı. 2024 yılına kıyasla hem yolcu hem de araç taşımacılığında artış kaydeden şirket, ek 2 milyon 200 binlik artışla güçlü bir yükseliş grafiği çizdi.

ÇEVREYE, TOPLUMA VE EŞİTLİĞE DUYARLI YAKLAŞIM

Türkiye denizcilik tarihinin en deneyimli markalarından biri olan İDO, 50 araçlık filosu ile çevreci yaklaşımını yalnızca taşıma faaliyetleriyle sınırlı tutmuyor. Şirket, yıl içinde iki ayrı sahil temizliği çalışmasına imza atarak çevre bilincini sahaya taşıdı.

İDO’nun sosyal sorumluluk ve eşitlik odağındaki çalışmalarından biri de “Bir Kapakla İz Bırak” kampanyası oldu. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Ekvator Enerji iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, mavi atık kapaklar toplanarak hem çevreye verilen zarar azaltılıyor hem de engelli bireylerin tekerlekli sandalyeler aracılığıyla sosyal hayata katılımları destekleniyor.

Bir yıl boyunca farklı alanlarda 14 etkinliğe destek veren İDO, fırsat eşitliğini savunan yaklaşımıyla da öne çıktı. Erkek egemen bir sektörde kadınlara alan açan çalışmaları sayesinde, Kadın Platformları Derneği tarafından “Eşitliğin Liderleri” ödülüne layık görüldü.

Erişilebilir iskelelerin savunucusu ve hayvan dostu yaklaşımıyla dikkat çeken İDO, WeWalk iş birliğiyle görme engelli yolcuların tek başına seyahat edebilmelerine olanak tanıyan Danış Hizmeti’ni iskelelerinde devreye aldı. Bu uygulama, markaya fırsat eşitliği alanında yeni ödüller kazandırdı.

EGE ADALARININ PARLAYAN YILDIZI

2024 yılında Ege Adaları’na yönelik deniz ulaşımı faaliyetlerine başlayan İDO, ikinci yılını geride bırakırken artan talepler doğrultusunda üçüncü sezonuna hazırlıklarını sürdürüyor.

2025 sezonunda 220 binin üzerinde yolcu taşıyan İDO, yeni hatlarla bölgedeki büyüme hedefini daha da güçlendirdi. Ege Adaları’nı daha ulaşılabilir ve avantajlı hale getiren hizmetlerini çeşitlendiren İDO, Ege Adaları bilet satışlarını şimdiden başlatarak erken rezervasyon avantajlarını da yolcularına sunuyor.