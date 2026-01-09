İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ ULAŞIMI

  3. BUDO’da Olumsuz Hava Engeli: 6 Sefer İptal Edildi
BUDO’da Olumsuz Hava Engeli: 6 Sefer İptal Edildi

BUDO’da Olumsuz Hava Engeli: 6 Sefer İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Marmara Denizi’nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

A+A-

Buna göre, 9 Ocak 2026 Cuma günü yapılması planlanan 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) ve 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.
Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer bilgilerini BUDO’nun resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

Vira Haber


Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.