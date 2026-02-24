Karadeniz'de Hamsi Bereketi: Tezgahlar İri Hamsiyle Doldu

Karadeniz açıklarında son 10 gündür artan av miktarıyla birlikte hamsi yeniden tezgahlardaki yerini aldı. Uzun zamandır bu kadar iri ve pullu hamsi görmediklerini belirten balıkçılar, Ramazan ayının da etkisiyle satışların hareketlendiğini söyledi.

39 tanesi 1 kilo, 100 TL'ye satılıyor



Uzun zaman sonra en güzel hamsi

Vatandaşlar da uzun zaman sonra böyle güzel hamsi gördüklerini belirterek, fiyatının da iyi olduğunu söyledi.

Öte yandan, hamsinin yanı sıra somon 250 TL, çipura 450 TL, levrek 500 TL'den satışa sunuluyor.

Vira Haber