Can-Am Bosphorus Boat Show “Dünyanın En Büyük İkinci Kara Fuarı” İstanbul’da Kapılarını Açtı

28 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek fuarda, boyları 3 metre ile 30 metre arasında değişen 500’den fazla tekne sergileniyor.

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) organizasyonu ve ED Fuarcılık desteğiyle, Can-Am ana sponsorluğunda düzenlenen fuar; 6 holde, 27 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. 500’ün üzerinde marka ve 200’ü aşkın katılımcının yer aldığı organizasyonda 50 binden fazla ziyaretçi hedefleniyor.

Açılışta YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan konuşma yaptı.

“Ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırıyoruz”

YATED Başkanı Murat Bekiroğlu konuşmasında, Bosphorus Boat Show markası altında karada ve denizde Türkiye’nin en büyük tekne, tekne ekipmanları ve aksesuar fuarlarını düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

“Bu organizasyonlarla yat ve tekne endüstrisinde faaliyet gösteren firmalarımızın gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tanınırlığını artırıyor, ürünlerinin en uygun şartlarda pazarlanmasına katkı sunuyoruz. Karada düzenlediğimiz bu fuar, Düsseldorf’tan sonra dünyanın en büyük ikinci kara fuarı olma özelliğini taşımaktadır.

Bu yıl 27 bin metrekarelik alanda, 500’den fazla tekne ve 2 bin 500’ün üzerinde ürün çeşidi ziyaretçilerle buluşuyor. Hedefimiz 50 binin üzerinde ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamak. Ayrıca 17-25 Ekim 2026 tarihlerinde Ataköy Marina’da düzenleyeceğimiz deniz fuarı için de hazırlıklarımız sürüyor.”

Bekiroğlu ayrıca YATED’in eğitim ve çevre projelerine değinerek, YT1 sıvı atık toplama teknesi projesiyle denizlerin korunmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

“Çok zor bir operasyonu başarıyla tamamladık”

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan ise organizasyon sürecinin zorluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene gerçekten muhteşem bir iş çıkardık. Çok zor bir operasyon ama organizatörlük tarafında bu işi yapanlar olarak çok mutluyuz. Derneğimizle birlikte dört deniz, üç kara fuarını tamamlamış oluyoruz. Denizcilik sektöründe en çok fuar yapan firmayız. Böyle bir dönemde bu büyüklükte bir fuar organize etmek büyük emek ve fedakârlık gerektiriyor. Ekip arkadaşlarıma ve bizlere destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum.”

“Her tekne Türk mühendisliğinin ve emeğinin bir yansımasıdır”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı ve Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kıran, Türk yat ve tekne sektörünün son yıllarda ulaştığı seviyeye dikkat çekerek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl yine bu fuarın açılışında Türk yat ve tekne sektörünün ulaştığı seviyeyi gururla paylaşmıştım. Ancak aradan geçen bir yıl küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı, maliyetlerin yükseldiği ve talep dinamiklerinin değiştiği zorlu bir dönem oldu. Bu şartlar sektörümüzün direncini ve üretim kabiliyetini ciddi şekilde zorlamaktadır.

Buna rağmen gemi inşa ve yat imalat sanayimiz 2025 yılında 2 milyar 243 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam Türkiye’nin artık yalnızca üretim yapan değil, yüksek katma değerli ve marka gücü olan projelere imza atan bir ülke konumunda olduğunu göstermektedir.”

Ancak önümüzdeki döneme ilişkin daha temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Kıran, sipariş sürelerinin 12 ila 36 ay arasında değiştiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“2025 performansı geçmişte alınan siparişlerin teslimlerinden oluşmaktadır. 2025 ve 2026 yıllarına baktığımızda sipariş defterlerinde daha temkinli bir tablo görüyoruz. Artan işçilik maliyetleri, döviz kuru ile maliyet dengesi arasındaki uyumsuzluk ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar uluslararası rekabette elimizi zorlaştırmaktadır. Rekabet halinde olduğumuz ülkelerle aramızdaki maliyet farkı aleyhimize gelişmektedir.”

Bu noktada fuarların önemine dikkat çeken Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşte tam da bu nedenle Bosphorus Boat Show Kara Fuarı gibi organizasyonlar yalnızca ticari etkinlikler değil; yeni iş birliklerinin filizlendiği, vizyonun tazelendiği, sektörün moral bulduğu çok kıymetli platformlardır.

Burada sergilenen her tekne yalnızca bir ürün değildir. Her biri Türk mühendisliğinin, Türk emeğinin ve denizcilik kültürümüzün bir yansımasıdır. İnanıyorum ki bu fuar zorlu bir dönemden geçen sektörümüz için güçlü bir motivasyon kaynağı olacak, önümüzdeki sezona daha umutlu bakmamıza vesile olacaktır.”

Kıran, organizasyonda emeği geçen YATED başta olmak üzere tüm kurum ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

28 Şubat’a kadar açık kalacak Can-Am Bosphorus Boat Show, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini İstanbul’da buluşturmaya devam edecek.

Vira Haber