Acı Kaybımız: Mukaddes Kalkavan Hayatını Kaybetti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Üyesi TURKON Holding A.Ş. ortaklarından; İMEAK Deniz Ticaret Odası Eski Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, DTO Eski Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Kalkavan ve Mehmet Salih Kalkavan’ın annesi; İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyeleri Kaşif Kalkavan ve Alkın Kalkavan ile Oda Üyesi Devrim Orkun Kalkavan’ın büyükannesi; Meclis Üyesi Erkan Mete’nin anneannesi Hacı Mukaddes Kalkavan vefat etti.

Merhume Mukaddes Kalkavan’ın cenazesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü (yarın) Üsküdar Şakirin Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Aile Mezarlığı’na defnedilecektir.

Vira Haber ailesi olarak Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Kalkavan ailesi olmak yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

