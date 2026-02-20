İran ile Rusya'nın Ortak Deniz Tatbikatı Sona Erdi

İran ve Rusya Deniz Kuvvetlerinin Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda düzenlediği "Deniz Güvenliği Kuşağı 2026" ortak askeri deniz tatbikatı sona erdi. Tatbikatın Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait geminin bölgeden ayrılmasıyla tamamlandığı bildirildi. Tatbikat sözcüsü Tuğamiral Hasan Maksudlu yaptığı açıklamada, tatbikatın İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Rusya Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla gerçekleştirildiğini kaydederek, hedefin ikili iş birliğinin güçlendirilmesi, deniz güvenliğinin artırılması ve operasyonel koordinasyonun geliştirilmesi olduğunu ifade etti.

Tatbikatın üç aşamada gerçekleştirildiğini belirten Maksudlu, program kapsamında Rusya görev grubunun karşılanması, tatbikatın planlanması, birliklerin bölgeye konuşlandırılması, gemiler arasında bilgi paylaşımı, özel timler tarafından helikopterden halatla iniş (rapel) faaliyetleri ve kaçırılan geminin ele geçirilmesi faaliyetlerinin başarıyla icra edildiğini söyledi.

Ortak tatbikatın ardından Rus birlikleri İran ordusu tarafından uğurlandı.

Vira Haber