Denizci Öğrenciler Derneği, Moda Deniz Kulübü’nde "Denizcilikte Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik" Söyleşisini Gerçekleştirdi

Oddyship Yazılım Danışmanlık temsilcilerinin konuk olduğu etkinlikte, dünya denizciliğinin en kritik gündem maddesi olan emisyon raporlama sistemleri, sera gazı emisyonları ve denizcilikte enerji verimliliği konuları kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. 27. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Yavuzalp Özdemir’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, denizci öğrencilerin küresel ölçekte yaşanan teknolojik dönüşümü yakından takip etmesinin Türk denizciliğinin geleceği için taşıdığı hayati önem vurgulandı.

Söyleşi kapsamında, IMO ve Avrupa Birliği’nin (EU ETS) yürürlüğe koyduğu yeni regülasyonların denizcilik sektörünü sadece çevresel bir değişimle değil, aynı zamanda çok boyutlu bir finansal dönüşümle karşı karşıya bıraktığı ifade edildi. Oddyship Yazılım Danışmanlık Genel Müdürü Kaptan Yusuf Özcan Demir, yeşil dönüşümün arkasındaki asıl itici gücün ekonomik yaptırımlar ve vergi mekanizmaları olduğunu belirterek, sera gazı emisyonlarının artık dijital varlıklar gibi bir yatırım aracı ve stratejik bir ticari meta haline geldiğine dikkat çekti. Şirketlerin bu yeni düzende zarar görmemesi için şeffaflık ve planlı hareket etme zorunluluğu üzerinde durulurken, doğru zamanda geliştirilecek stratejilerin operasyonel başarı sağlayacağı belirtildi.

Denizcilikte verimlilik ve alternatif yakıt teknolojilerinin de detaylandırıldığı oturumda, Oddyship Yazılım Danışmanlık Senior Survey & İş Geliştirme Müdürü Kaptan Ömer Murat Demir; nükleer enerji, hidrojen ve amonyak gibi seçeneklerin gelecekteki potansiyellerine değindi. Sektörün halihazırda belirsizliklerle dolu bir geçiş sürecinde olduğunu ifade eden Demir, mevcut gemilerin dönüşümü ve yeni inşa edilecek gemilerde enerji tasarrufu odaklı mühendislik çözümlerinin ön plana çıkacağını paylaştı. Ayrıca tersanelerdeki enerji verimliliği projelerinin de bu dönüşümün ayrılmaz bir parçası olduğu, üretim kapasitesinden ziyade sera gazı salımı ve enerji kullanım miktarının artık temel kriter haline geldiği vurgulandı.

Etkinliğin son bölümünde ise geleceğin denizcilerinin kariyer planlaması ve yeni iş modelleri tartışıldı. Oddyship Stratejik Satış Uzmanı İlayda Kömürcüoğlu, özellikle Avrupa regülasyonlarını bilen "Yeşil Broker" gibi yeni uzmanlık alanlarının doğduğunu ve bu alanda bilgi sahibi olan denizci öğrencilerin sektörde ciddi bir rekabet avantajı elde edeceğini dile getirdi. Sürdürülebilirlik raporlamalarının şirketler için güven ve itibar inşa eden bir değer unsuru olduğu belirtilirken; genç denizcilere spesifik teknik alanlarda derinleşmeleri ve dijitalleşen denizcilik dünyasında veri temelli uzmanlıklara yönelmeleri tavsiye edildi.

Moda Deniz Kulübü’nde gerçekleşen bu buluşma, denizci öğrencilerin sektörel değişimleri birinci ağızdan dinleyerek kariyer rotalarını güncel dinamiklere göre şekillendirmelerine katkı sağladı. Etkinlik, geleceğin denizcilik liderlerinin yetişmesinde güçlü bir motivasyon kaynağı oldu.