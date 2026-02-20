DTO Aliağa’da Şubat Ayı Meclisi Gerçekleşti

Toplantıda; Aliağa limanlarının 2025 yılı 12 aylık performansı, 2026 yılının ilk ayına ilişkin liman istatistikleri, sektörel gelişmeler ve eğitime yönelik destekler ele alındı. İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, denizcilik sektöründeki gelişmeleri değerlendirerek Aliağa limanlarının Türkiye genelindeki konumuna dikkat çekti.

Toplantıya; Aliağa Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Tugay Peker, Aliağa Bölge Liman Başkanı Günhur Şanlı, Aliağa Deniz Liman Şube Müdürü Kadir Sonocak ile Aliaport Liman Hizmetleri A.Ş. Müdürü Faruk Altun da katıldı. Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı zabıtlarının onaylanmasının ardından Aralık ayı mizanı meclis üyelerinin onayına sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Şubat ayı faaliyet raporunun paylaşılmasının ardından toplantı, Başkan Adem Şimşek’in gündeme ilişkin değerlendirmeleriyle devam etti.

“6 Şubat Depremlerinin Acısı Hâlâ Yüreğimizde”

Konuşmasına, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremin üçüncü yılı vesilesiyle hayatını kaybedenleri anarak başlayan Başkan Adem Şimşek, şu ifadeleri kullandı: “Üç yıl önce yaşadığımız, 11 ilimizi ciddi şekilde etkileyerek büyük yıkıma sebep olan 6 Şubat depremlerinin acısı hâlâ yüreğimizde. Devletimiz, üç yıldır tüm imkânlarını bölgeyi yeniden kalkındırmak için seferber etmiş ve bugün gelinen noktada yıkılan şehirler ayağa kaldırılarak hayat yeniden kurulmuştur. Bu büyük afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum.”

“Denizcilik Eğitimine Desteklerimiz Devam Ediyor”

Konuşmasında eğitime verilen desteklere de değinen Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Merkezimizin Eğitim Birimi ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, gemi söküm bölgesinde faaliyet gösteren üye firmalarımızın da desteğiyle denizcilik liseleri ile fakülte ve yüksekokullara yönelik yardımlarımız sürmektedir. İhtiyaçlar doğrultusunda desteklerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

Aliağa limanları 2025’te büyümeyi sürdürdü

Toplantıda Aliağa limanlarının 2025 yıl sonu performansına ilişkin veriler paylaşıldı. Şimşek; gemi uğrak sayısından dış ticaret rakamlarına, tonaj ve konteyner trafiğine kadar birçok başlıkta Aliağa’nın Türkiye genelindeki güçlü konumunu sürdürdüğünü belirtti.

Şimşek, “Sorumluluk sahamızda bulunan Aliağa limanlarına 2025 yılında uğrak yapan gemi sayısı 6.224 adet olmuştur. 2024 yılının aynı döneminde ise bu sayı 6.086 adet olarak kayda geçmiştir. Geçen senenin aynı dönemine göre %2,27 artış gerçekleşmiş olup Aliağa, Kocaeli’nin arkasından 2. Sırada yer almıştır.” dedi.

Aliağa’daki gemi trafiğinin uzun dönem seyrine de değinen Şimşek, “Aliağa limanlarına gelen gemi sayısı 2011 yılından bu yana artan bir grafik sergilemektedir. 2011–2025 döneminde Aliağa limanlarına uğrayan gemi sayısı %24,90 oranında artmıştır.” ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi liman başkanlıkları bazında verileri de paylaşan Şimşek, “2025 yılında İzmir Limanı’na 1.337 adet gemi uğrak yaparken, Dikili Limanı’na 304 adet gemi gelmiştir. Dikili Limanı’na gelen gemi sayısı %60 artış gösterirken, İzmir Limanı’na gelen gemi sayısı geçen yıla oranla %12,56 azalmıştır.” diye konuştu.

Aliağa Limanları 2025’i Net Tonda Lider Kapattı

Şimşek, “2025 yılında elleçlenen net ton 88 milyon 699 bin 276 ton olmuştur. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam 85 milyon 454 bin 864 ton olarak gerçekleşmiş olup geçen seneye göre %3,80 artmıştır. Aliağa limanları 2025 yılını net tonda lider konumda tamamlamıştır.” dedi.

Şimşek ayrıca, “Aliağa limanlarında net ton elleçleme miktarı, son 20 yılda yaklaşık üç kat artarak 2025 yılında 88,7 milyon tona ulaşmıştır.” açıklamasında bulundu.

Yükleme–Boşaltmada da Zirve Aliağa’nın!

Yükleme tarafına ilişkin 2025 verilerini paylaşan Şimşek, “2025 yılında yükleme net ton 35 milyon 871 bin 916 ton olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre %4,84 artış oldu ve Aliağa limanları lider konumunu sürdürdü.” dedi. Boşaltma verilerine de değinen Şimşek, “2025 yılında boşaltma net ton 52 milyon 827 bin 360 ton oldu. Geçen yıla göre %3,10 artış gerçekleşti; Aliağa limanları boşaltmada da yılı lider tamamladı.” ifadelerini kullandı.

İhracatta 20 Yılda %288 Artış

Şimşek, “Aliağa limanlarında yıllara göre net yükleme tonajına baktığımızda; 2004 yılında yaklaşık 9,2 milyon ton seviyesinde olan ihracat yüklemesi, 2025 itibarıyla 35,9 milyon ton seviyesine ulaşmış, 20 yılda yaklaşık %288’lik devasa bir artış gerçekleşmiştir.” dedi.

Gümrükler bazında ihracat işlem verilerine de değinen Şimşek, “Aliağa Gümrük Müdürlüğü, 2020 yılında 12,6 milyar dolar olan ihracat hacmini, 2025 yıl sonunda 21,8 milyar dolar seviyesine çıkararak beş yılda %72,5 oranında bir büyüme yakalamıştır.” açıklamasını yaptı.

İthalat 20 Yılda 3 Katına Çıktı

İthalat tarafında ise Şimşek, “2004 yılında 17,4 milyon ton olan ithalat boşaltma miktarı, son 20 yılda yaklaşık 3 kat artarak 2025 yılında 52,8 milyon ton seviyesine ulaşmıştır.” dedi.

Gümrüklere göre ithalatın değer bazındaki işlem hacmine değinen Şimşek, “Aliağa Gümrük Müdürlüğü 2020 yılında 8,5 milyar dolar seviyesinde olan ithalat tutarı, 2025 yılı ithalat verilerine göre 13,5 milyar dolar seviyesine yükseltmiş olup gümrük müdürlükleri arasında 8. sırada yer almaktadır.” ifadelerini kullandı.

Aliağa, Türkiye İhracatında %8 Payla Gücünü Korudu

Şimşek, Türkiye geneli paylara ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’nin toplam ihracatının %8’i Aliağa Gümrük Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. 2025 yılında Türkiye genel ihracatı 273 milyar doları aşmış, Aliağa’nın payı %8 bandında kalarak istikrarını korumuştur. 2025 yılında Türkiye genel ithalatı 365 milyar doları aşmış, Aliağa’nın payı ise %3,7 seviyesine gerilemiştir.”

Toplam dış ticaret rakamlarına da değinen Şimşek, “2025 yılında Türkiye’de gerçekleşen toplam dış ticaret 638 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup bunun %5,5’i, yani 35,3 milyar doları Aliağa’dan gerçekleşmiştir.” dedi.

Konteyner trafiğine ilişkin ise Şimşek şu değerlendirmeyi yaptı: “2025 yılında Aliağa limanlarında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında toplam TEU adedi 1 milyon 701 bin 274 olarak gerçekleşmiştir. Geçen senenin aynı döneminde elleçlenen 2 milyon 119 bin 221 TEU ile karşılaştırıldığında %19,72 azalış gerçekleşmiş olup Aliağa limanları 5. sırada yer almıştır.”

Aliağa Limanları 2026’nın İlk Ayına Yine Lider Başladı

Meclis toplantısında ayrıca 2026 yılının Ocak ayı istatistikleri de paylaşıldı. Başkan Şimşek, yılın ilk ayına ilişkin konteyner ve tonaj verilerini değerlendirdi.

Ocak’ta Konteyner Trafiği 119 Bin TEU Oldu

Şimşek, “2026 yılının ocak ayında Aliağa limanlarında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine baktığımızda toplam TEU adedi 119 bin 146 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde elleçlenen 157 bin 938 TEU ile kıyaslandığında %24,56’lık bir azalış söz konusudur. Aliağa limanları Türkiye genelinde 5. sırada yer almaktadır.” dedi.

Aliağa 2026’ya Net Tonda Lider Başladı

“2026 yılının ilk ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 10 milyon 174 bin 624 ton olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre %5 azalış gerçekleşmiştir. Aliağa limanları toplam gross ton elleçlemede Kocaeli’nin arkasından ikinci sırada yer almaktadır.” diyen Şimşek, “2026 yılının ilk ayında elleçlenen net ton 7 milyon 414 bin 395 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre %3,27 azalış gerçekleşmiş; Aliağa net tonda liderliğini korumaktadır.” ifadelerini kullandı.

Yükleme 2,6 Milyon Ton… Boşaltmada Lideriz

Şimşek, “Ocak ayında yükleme net ton 2 milyon 636 bin 169 ton olarak gerçekleşmiştir. Aliağa, Ceyhan’dan sonra en çok yükleme elleçlemesi olan ikinci liman konumundadır. Geçen seneye oranlandığında ise %9,85 azalış gerçekleşmiştir.” dedi.

Boşaltma kaleminde ise Şimşek, “Ocak ayında boşaltma net ton 4 milyon 778 bin 226 ton olmuştur. Aliağa limanları geçen seneye göre %0,80 artış göstermiş; boşaltma net tonda lider konumdadır.” diye konuştu.

Ocak ayı gemi trafiğine ilişkin de bilgi veren Şimşek, “Sorumluluk sahamızda bulunan Aliağa limanlarına Ocak ayında uğrak yapan gemi sayısı 460 adet olmuştur. 2025 yılının aynı döneminde ise bu sayı 522 adet olarak kayda geçmiştir. Buna göre gemi uğrak sayımız bir önceki yıla göre %11,88 azalmıştır. Kocaeli’nin arkasından ikinci sıramızı koruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Ramazan ayının başlaması dolayısıyla iyi dileklerini paylaşan Başkan Adem Şimşek, “Mübarek Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur, barış, mutluluk, bereket ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayınız hayırlı olsun.” dedi.

Toplantının sonunda yıl içeresinde en çok işlem hacmi gerçekleştiren şube üyesi acentelere plaket ve takdir belgesi verildi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Haber: Özgür GÜN