İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Alanya'da Fırtına Sonrası Plajlarda Temizlik Yapıldı
Alanya'da Fırtına Sonrası Plajlarda Temizlik Yapıldı

Alanya'da Fırtına Sonrası Plajlarda Temizlik Yapıldı

Şiddetli yağışların yaşandığı Alanya'da yağmur suları ile birlikte sahilde biriken atıklar ekipler tarafından temizlendi.

A+A-

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından dağlardan, derelerden yağmur suları ile birlikte denize dökülen ağaç kökleri ve atık malzemeler sahilde birikti. Alanya Belediyesi Avsallar bölge temizlik ekipleri yağmur suları ile birlikte denize dökülen ve sonrasında sahile vuran atıkların temizlenmesi için İncekum sahilinde çalışma yaptı.

Vira Haber


Bu haber toplam 41 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.