Alanya'da Fırtına Sonrası Plajlarda Temizlik Yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından dağlardan, derelerden yağmur suları ile birlikte denize dökülen ağaç kökleri ve atık malzemeler sahilde birikti. Alanya Belediyesi Avsallar bölge temizlik ekipleri yağmur suları ile birlikte denize dökülen ve sonrasında sahile vuran atıkların temizlenmesi için İncekum sahilinde çalışma yaptı.

Vira Haber