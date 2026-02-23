Alanya'da Fırtına Sonrası Plajlarda Temizlik Yapıldı
Şiddetli yağışların yaşandığı Alanya'da yağmur suları ile birlikte sahilde biriken atıklar ekipler tarafından temizlendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından dağlardan, derelerden yağmur suları ile birlikte denize dökülen ağaç kökleri ve atık malzemeler sahilde birikti. Alanya Belediyesi Avsallar bölge temizlik ekipleri yağmur suları ile birlikte denize dökülen ve sonrasında sahile vuran atıkların temizlenmesi için İncekum sahilinde çalışma yaptı.
