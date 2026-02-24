Amerikalılar Türk Levreğine Hayran Kaldı

2015 yılında ABD’ye 23 milyon dolarlık su ürünleri ihraç eden Türkiye, 2025 yılı sonunda ihracatını yüzde 313’lük artışla 95 milyon dolara ulaştırdı. Son 10 yılda Türkiye’nin su ürünleri ihracatındaki genel artış ise yüzde 224 olarak gerçekleşti.

Levrek toplam ihracattan yüzde 72 pay aldı

Amerikalılar en çok Türk levreğine ilgi gösterdi. Türkiye’nin ABD’ye su ürünleri ihracatında levrek 68 milyon dolarla toplam ihracattan yüzde 72 pay aldı. Levreği 8 milyon dolarlık ihracatla çipura ve alabalık izledi.

ABD pazarında Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi, New York Fancy Food Fuarı’yla yoğun tanıtım yaptıklarını dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, bu tanıtım etkinliklerinin son halkasının 16–19 Şubat 2026 tarihleri arasında Nevada’da düzenlenen Aquaculture America 2026 Fuarı olduğunu kaydetti.

Türk levreği Amerika’daki ünlü restoranların menülerinde yerini aldı

Türk levreğinin ABD’de ünlü restoranların menülerinde yerini aldığı bilgisini veren Girit, “Turkish Tastes isimli projemizde Amerikan Aşçılar Federasyonu’nun üst düzey şefleriyle yaptığımız tadım etkinlikleri Türk su ürünlerinin ABD’ye ihracatının artışında çok etkili oldu. Türk Hava Yolları’nın Kargo uçakları da ihracat artışımızda itici güç oldu. ABD’nin yıllık su ürünleri tüketimi 26-32 milyar dolar aralığında oluyor. Hedefimiz ABD pazarından ilk etapta yüzde 1 pay almak” şeklinde konuştu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye’nin ABD’ye yaptığı 95,5 milyon dolarlık su ürünleri ihracatının 74 milyon dolarlık büyük diliminin Ege Bölgesi’nden yapıldığını sözlerine ekledi.

16–19 Şubat 2026 tarihleri arasında Nevada’da düzenlenen Aquaculture America 2026 Fuarına Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Ufuk Atakan Demir ve Mehmet Şahin Çakan katıldı.

Vira Haber