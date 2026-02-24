Gökçeada'da Kıyıya Vuran Caretta Caretta Vatandaşların Yardımıyla Denizle Buluştu

İstanbul11 °C

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sahile vuran caretta caretta duyarlı vatandaşlar sayesinde denize tekrar kavuştu.

Caretta caretta türü deniz kaplumbağası Gökçeada ilçesi Kefaloz sahiline vurdu. Çevredeki vatandaşlar caretta carettayı fark ederek yanına gittiler. Deniz kaplumbağasını erkenden fark eden vatandaşlar yaşadığını gördü. Vatandaşlar caretta carettanın yeniden doğal ortamına kavuşması için onu denize saldı.

