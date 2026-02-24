Kruvaziyer Turizminde Mevsimsellik Bitti Türkiye 3 Milyon Bandında

Ocak ayında dört limana demirleyen 18 kruvaziyer gemisiyle toplam 28 bin 625 yolcu hareketliliği kaydedildi. Kış sezonunda gerçekleşen bu tablo, sektörün yalnızca yaz aylarına bağlı kalmadığını bir kez daha ortaya koydu. Ocak ayı verilerini değerlendiren Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, kış döneminde ulaşılan bu seviyenin Türkiye’nin kruvaziyer turizminde sürdürülebilir büyüme yakaladığını gösterdiğini belirterek, 2026’da 3 milyon yolcu hedefinin artık somut ve ulaşılabilir bir eşik haline geldiğini vurguladı.

Türkiye kruvaziyer turizmi, 2026 yılının ilk ayında ortaya koyduğu performansla sezonun yönünü şimdiden belirledi. Ocak ayında İstanbul, İzmir, Kuşadası ve Samsun limanlarına yanaşan 18 kruvaziyer gemisiyle 28 bin 625 yolcu hareketliliği kaydedildi. Kış döneminde elde edilen bu tablo, Türkiye’nin kruvaziyer turizminde mevsimsellik algısını geride bıraktığını ortaya koydu.

Toplam yolcu hareketliliğinin 25 bin 225’ini transit yolcular oluştururken, 1.704 yolcu Türkiye’den gemiye bindi, 1.696 yolcu ise başka ülkelere seyahat etti. İstanbul 12 bin 228 yolcuyla ilk sırada yer alırken, İzmir 8 bin 858, Kuşadası 5 bin 519 ve Samsun 2 bin 20 yolcu ağırladı.

Geçtiğimiz yıl 19 limana uğrayan 1.375 gemiyle 2 milyon 138 bin 136 yolcuya ulaşan Türkiye, 2026’da çıtayı daha yukarı taşımayı hedefliyor.

“Kruvaziyerde Artık 12 Aya Yayılan Bir Hareketlilik Var”

Kış sezonunda limanlara yanaşan gemilerle kaydedilen yolcu hareketliliği, Türkiye’nin artık yalnızca yaz dönemine bağlı bir destinasyon olmadığını gösterirken; Doğu Akdeniz ve Karadeniz rotalarındaki stratejik konumu sayesinde uluslararası kruvaziyer planlamalarında daha kalıcı ve güçlü bir yer edindiğini ortaya koyuyor. Ocak ayı verilerini değerlendiren Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, kruvaziyer turizminin artık mevsimsel bir aktivite olmaktan çıktığını belirterek, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz hattındaki stratejik konumu, mega kruvaziyer gemilerinin rota planlamasında belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Kış aylarında dahi bu seviyede yolcu hareketliliği görmek, Türkiye’nin kruvaziyer rotalarındaki kalıcı konumunu gösteriyor. Artık yalnızca yaz sezonuna bağlı bir trafik değil, 12 aya yayılan bir hareketlilikten söz ediyoruz. Özellikle İstanbul’un ana liman (homeport) potansiyeli, sektörün büyümesinde kritik rol oynuyor. Bu ivme korunursa 2026’da 3 milyon yolcu seviyesine yaklaşmak mümkün.” dedi.

Transit Yolcu Ekonomisi Büyüyor

Ocak ayında 25 binin üzerindeki transit yolcu sayısı, liman şehirleri için yüksek katma değer anlamına geliyor. Şehir turları, gastronomi, alışveriş ve kültürel deneyim programları, kruvaziyer yolcusunun destinasyonla temasını artırıyor. Bu durum, yalnızca liman gelirlerini değil; yerel esnaf, ulaştırma ve rehberlik hizmetlerini de doğrudan etkiliyor. 2026 sezonunda yalnızca yolcu sayısına değil, yolcu başına ekonomik katkıya odaklanan bir modelin önem kazanacağını vurgulayan Çavuşoğlu, “Yeni dönemde hedef sadece 3 milyon yolcu değil; daha nitelikli, destinasyonla daha fazla temas eden ve şehir ekonomisine daha yüksek katkı sağlayan bir profil olacak,” diyerek, kruvaziyer turizminin Türkiye için stratejik büyüme alanlarından biri olmaya devam edeceğini ifade etti.

3 Milyon Yolcu Eşiği Göründü

2025 yılında 2,1 milyonun üzerine çıkan toplam yolcu sayısının ardından, 2026’da 3 milyon yolcu seviyesine yaklaşılabileceğini öngörülüyor. Artan mega gemi trafiği, genişleyen rota planlamaları ve uluslararası operatörlerin Türkiye limanlarına artan ilgisi bu beklentiyi destekliyor.

2026’nın yalnızca büyüme değil, aynı zamanda kalite, sürdürülebilirlik ve altyapı yatırımları açısından da kritik bir yıl olacağını belirten Çavuşoğlu, “Doğru yatırımlar, güçlü tanıtım ve kamu-özel sektör iş birlikleriyle Türkiye kruvaziyer turizminde yeni bir eşiğe ulaşabilir. 3 milyon yolcu artık ulaşılabilir bir hedef.” açıklamasını yaptı.