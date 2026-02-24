Katar İçin Üretilen Hücumbotları Suya İndirildi

Katar Deniz Kuvvetleri ile imzalanan proje kapsamında inşa edilen Al Gharıyah (Q52) gemisi suya indirildi.

Sac kesimi 22 Kasım 2024'te yapılan hücumbotların ilki Al Wakrah (Q51), 17 Kasım 2025'te başarıyla havuzlanarak denizle buluşmuştu. İkinci geminin de suya indirilmesiyle projede önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu.

Körfez'de etkin görev yapacak



Hücumbotlar; asimetrik harp, devriye faaliyetleri, bölgesel suların korunması, deniz korsanlığı ile mücadele, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele, insan kaçakçılığı ile mücadele, keşif ve gözetleme, arama ve koruma, afet yardım operasyonları, sınır kontrolü ile üs ve liman güvenliği görevlerini yerine getirebilecek.

Projenin tamamlanmasıyla Katar Deniz Kuvvetleri'nin yüksek süratli ve çok maksatlı hücumbot kabiliyeti önemli ölçüde güçlenecek.

Vira Haber