Atlas Copco Group, Geleceğin Mühendislerini Türkiye Ofisinde Ağırladı

20–23 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ITU Future Engineers Summit kapsamında öğrencilerle buluşan şirket, etkinlik alanında oluşturduğu QR kodlu başvuru formu aracılığıyla İnsan Kaynakları ekibiyle CV paylaşım sürecini başlatmıştı.

Bu sürecin devamında, CV’lerini paylaşan İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nden 9 öğrenci, 18 Şubat tarihinde Atlas Copco Group Türkiye ofisini ziyaret etti. Gerçekleştirilen teknik ve kültürel tanıtım programı kapsamında öğrencilere şirket kültürü, iş alanları ve kariyer fırsatları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

İş Alanlarından Doğrudan Deneyim Paylaşımı

Ziyaret programı çerçevesinde Kompresör Tekniği İş Alanı ve Enerji Teknik İş Alanı üst düzey yöneticileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Yöneticiler hem teknik uzmanlık alanlarına hem de kendi kariyer yolculuklarına dair deneyimlerini paylaşarak genç mühendis adaylarına sektöre dair somut bir perspektif sundu.

Oturumlarda; sürdürülebilir üretim, enerji verimliliği, dijitalleşme ve endüstriyel süreç yönetimi gibi konular ele alınırken, öğrencilerin soruları interaktif bir ortamda yanıtlandı.

“İşin Mutfağını Yerinde Deneyimlediler”

Program kapsamında gerçekleştirilen saha gezisiyle öğrenciler, Atlas Copco Group’un operasyonel süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. İdari ve servis operasyonlarının işleyişini yakından inceleyen katılımcılar, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştirme imkânı elde etti.

Atlas Copco Group yetkilileri, genç yeteneklerle kurulan bu temasın yalnızca bir ziyaret programı değil; uzun vadeli bir işveren markası yaklaşımının parçası olduğunu vurguladı.

Genç Yeteneklerle Sürdürülebilir Bağ

Atlas Copco Group, üniversite etkinlikleri, kariyer zirveleri ve teknik buluşmalar aracılığıyla genç mühendis adaylarıyla temas kurmaya devam ediyor. Amaç; geleceğin mühendislerini daha öğrencilik döneminde endüstri ile buluşturmak, onları sürdürülebilir üretim vizyonu ve global iş kültürüyle tanıştırmak.

Şirket, gençlerin kariyer yolculuklarında güvenle ilerlemelerine katkı sağlayacak öğrenme ortamları oluşturmayı ve potansiyel yetenekleri erken aşamada keşfederek uzun vadeli bir yetenek havuzu yaratmayı hedefliyor.