Tamer Kıran, Cumhurbaşkanlarının Katılımıyla Düzenlenen Türkiye–Mısır İş Forumu’nda

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Türkiye–Mısır İş Forumu’nun kapanış oturumuna katıldı.

4 Şubat 2026 Çarşamba günü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), TOBB ve Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Kurumu (GAFI) iş birliğinde gerçekleştirilen forum, iki ülke iş dünyasını üst düzey katılımla buluşturdu. Kapanış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile her iki ülkeden bakanlar iştirak etti.

Forumda, Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolar hedefine ulaştırılması konuları ele alındı. Ayrıca üçüncü ülkelerde ortak iş birliği imkanları da gündeme geldi.

850’yi aşkın Türk ve Mısırlı iş insanının katılım sağladığı organizasyon, iki ülke özel sektörleri arasındaki doğrudan temasın güçlendirilmesine ve yeni iş birliklerinin önünün açılmasına zemin hazırladı.

