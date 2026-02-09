Sarıyer'de Karaya Oturan Gemi Kurtarıldı

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan kalkan ve İstanbul Boğazı açıklarına demirlemek için seyir halinde olan 'Razouk' isimli kargo gemisi 1 Şubat günü akşam saatlerinde Sarıyer açıklarında karaya oturmuştu. Geminin kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için kıyı emniyetine bağlı iki dalgıç dalış gerçekleştirmiş, geminin karaya oturan kısımları ve pervanesinin ne kadar hasar aldığı tespit edilmişti. Gemi, kurtarma çalışmalarının 7'nci gününde, Kıyı Emniyetine bağlı ekipler tarafından kurtarılarak yüzdürüldü.

