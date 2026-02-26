Can Çekişen Denizlerimiz – Bir Deniz Koruma Manifestosu Okurla Buluştu

Başta Marmara Denizi olmak üzere Türkiye denizlerinin yıllar içerisindeki değişimini, karşı karşıya olduğu tehditleri ve çözüm yollarını kapsamlı biçimde ortaya koyan eser, bir bilimsel değerlendirme olmanın ötesinde güçlü bir koruma çağrısı niteliği taşıyor.

Marmara’dan Küresel Denizlere Uzanan Bir Perspektif

Kitapta Marmara’nın benzersiz habitat yapısı, deniz çayırları, mercan toplulukları ve deniz memelileri ayrıntılı biçimde ele alınırken; yabancı türlerin etkisi, iklim değişikliği, kirlilik baskısı ve derin deniz ekosistemlerinde yaşanan dönüşüm bilimsel bulgular eşliğinde inceleniyor.

Aynı zamanda daha adil ve sürdürülebilir bir balıkçılık düzeninin nasıl kurulabileceği, deniz koruma alanlarının neden hayati öneme sahip olduğu ve kirlenmeye karşı hangi somut adımların atılması gerektiği sorularına yanıt aranıyor.

“Denizlerimizin Zenginliği Artık Yok Oluyor”

Prof. Dr. Bayram Öztürk, önsözünde çocukluk yıllarındaki Boğaz ve Beykoz kıyılarındaki balık bolluğunu anlatarak, bugün gelinen noktada denizlerdeki zenginliğin büyük ölçüde kaybedildiğine dikkat çekiyor. Uzun yıllara dayanan akademik birikimini ve saha tecrübelerini aktaran Öztürk, denizlerin korunmasının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çiziyor.

Eserde, “kim kirlettiyse o temizlesin” yaklaşımının ötesine geçilmesi gerektiği vurgulanırken, herkesin elini taşın altına koyması gerektiği mesajı veriliyor. Can Çekişen Denizlerimiz, yalnızca sorunları tespit eden bir çalışma değil; aynı zamanda çözüm önerileri sunan, politika yapıcılara, sektör temsilcilerine ve kamuoyuna yol gösteren bir manifesto.

Deniz ekosistemlerinin korunması için bilim temelli, bütüncül ve kararlı bir yaklaşım gerektiğini ortaya koyan eser, gelecek nesillere yaşanabilir denizler bırakma hedefiyle kaleme alındı. Denizlere gönül veren herkes için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyan kitap, Türkiye’nin mavi vatanına sahip çıkma çağrısını güçlü bir dille yineliyor.

Vira Haber