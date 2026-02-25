Gemi Brokerleri Derneği'nin İftar Yemeği Denizcilik Sektörünü Buluşturdu

Gecede konuşan GBD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Türkeş, 26 Haziran 2026'da gerçekleşecek 7. Bosphorus Ship Brokers Dinner biletlerinin şimdiden tamamen tükendiğini müjdeledi.

Gemi Brokerleri Derneği’nin gelenekselleşen iftar yemeği, bu yıl da denizcilik camiasının yoğun katılımıyla Büyük Kulüp'te gerçekleştirildi. Sektördeki dostluk ve dayanışma bağlarının güçlendirildiği geceye; İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ve Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Naiboğlu, Burak Akartaş ile Serhat Barış Türkmen, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, DenizTemiz Derneği/TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve WISTA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Melike Aysu Gürgan’ın yanı sıra denizcilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkanları katılım sağladı.

"Geçen Yıl Bütçemizi Deprem Bölgesiyle Paylaşmıştık"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Türkeş, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma iklimine vurgu yaptı. Geçtiğimiz yıl iftar sofrası kurmak yerine organizasyon bütçesini Hatay’daki depremzedelerle paylaştıklarını hatırlatan Türkeş, “Bu akşam ise yeniden aynı sofrada buluşarak; mesleğimizin değerlerini, yıllar içinde kurduğumuz dostlukları ve dayanışma kültürümüzü Ramazan’ın manevi ikliminde tazeliyoruz. En büyük gayelerimizden biri; mesleğimizin itibarını hep birlikte omuzlamak ve aramızdaki dostluk bağını her geçen gün daha da güçlendirmektir,” dedi.

Sektöre Müjde: Bosphorus Ship Brokers Dinner Biletleri Tükendi

Türk gemi brokerliğinin dünya denizciliğinde güven ve kalitenin sarsılmaz bir markası haline gelmesi için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Türkeş, sektörün heyecanla beklediği küresel buluşma hakkında da önemli bir haberi paylaştı:

“İki yılda bir düzenlediğimiz ve bu yıl 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan 7. Bosphorus Ship Brokers Dinner’ın tüm biletleri an itibarıyla tamamen tükenmiş durumda. Uluslararası ölçekte sektörümüz için küresel bir marka haline gelen bu organizasyonun biletlerinin şimdiden tükenmesi, bizler için ayrı bir gurur vesilesidir.” Konuşmasında İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın desteğinin önemine değinen Türkeş, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan ve derneğin uluslararası temsiline güç katan sponsorlara da ayrıca teşekkür etti.

DTO Başkan Yardımcısı Recep Düzgit'ten Birlik Mesajı

İftar programında söz alan İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ise yaptığı konuşmada denizcilik camiasının Ramazan ayını tebrik etti. Birlik ve beraberlik içinde idrak edilen bu mübarek günlerin sektöre ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Düzgit, anlamlı gece ve misafirperverlikleri için Gemi Brokerleri Derneği yönetimine teşekkürlerini iletti.

Program, edilen duaların ve iftar yemeğinin ardından Türk Sanat Müziği konseriyle sona erdi.