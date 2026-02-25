ABD, Hint Okyanusu'nda Yaptırım Uygulanan Bir Petrol Tankerine El Koydu

ABD, Karayipler'de uyguladığı petrol karantinası ihlal eden petrol tankerinin peşine düştü. ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler'de uygulanan petrol karantinasını ihlal ederek kaçmaya çalışan Bertha adlı petrol tankerini Karayipler'den Hint Okyanusu'na kadar takip ettiği aktardı.

Bakanlık, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın (INDOPACOM) Hint Okyanusu'nda söz konusu petrol tankerine el koyduğunu açıklayarak, "Başka hiçbir ülke bu mesafeden yaptırımları uygulamak için küresel erişime, dayanıklılığa veya iradeye sahip değildir. Uluslararası sular, yaptırım uygulanan aktörler için bir sığınak değildir. Kara, hava veya deniz yoluyla, kuvvetlerimiz sizi bulacak ve adaleti sağlayacaktır. Savunma Bakanlığı, yasadışı aktörlerin ve onların vekillerinin denizcilik alanında manevra özgürlüğünü engelleyecek" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne (OFAC) göre, Cook Adaları bandıralı Bertha, Ocak 2020'den bu yana ABD’nin yaptırım listesinde yer alıyor.

Vira Haber