Bodrum-Kaş Arasında Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısın bulundu
A+A-
Yapılan uyarıda, "Bodrum-Kaş arasında denizlerde rüzgarın, yarın (25.02.2026) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Perşembe (26.02.2026) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 364 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.