Bodrum-Kaş Arasında Fırtına Uyarısı

Yapılan uyarıda, "Bodrum-Kaş arasında denizlerde rüzgarın, yarın (25.02.2026) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Perşembe (26.02.2026) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Vira Haber