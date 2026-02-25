Bozcaada Açıklarında Ticari Gemide Rahatsızlanan Bir Kişinin Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi
Çanakkale Boğazı'nda Bozcaada açıklarında ticari gemide Kalp Krizi Şüphesi (Göğüs ağrısı) tanısıyla rahatsızlanan S.A'nın (49), tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.
Çanakkale Boğazı’ndan geçen ticari bir gemide Bozcaada açıklarında S.A. Kalp Krizi Şüphesi (Göğüs ağrısı) tanısıyla rahatsızlandı. Tıbbi tahliye talebinde bulunuldu. Tıbbi tahliye talebi Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. UMKE sağlık personeli, Sahil Güvenlik ekipleriyle gemiye doğru hareket etti. Rahatsızlanan S.A. ‘TCSG-908’ Sahil Güvenlik Botu ve sağlık ekipleri tarafından sağ ve bilinci açık bir şekilde alındı. Karaya çıkarılan hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.
